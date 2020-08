“Las diferencias no son obstáculo para construir un mejor país”: el mensaje de Sánchez Cordero previo a reunión de Conago

La conferencia nacional de gobernadores se llevó a cabo en San Luis Potosí. (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, refirió que en la conformación de una nación siempre estarán presentes las diferencias entre los actores políticos, sin embargo, estas “no son obstáculos para construir un mejor país”, comentó durante el inicio de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

La funcionaria también destacó que el pluralismo de ideologías y diversidad son elementos importantes, pues “nos fortalece”. Además, señaló que la 4T es un proyecto en el cual se escucha a todas las voces para “consolidar un federalismo cooperativo y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno”.

Uno de los temas que mayor polémica ha causado a nivel federal tiene que ver con los videos en donde se muestra a funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) recibir dinero para que, supuestamente, se aprobara la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante esta situación, el presidente del blanquiazul, Marko Cortés, ha referido que las denuncias por parte del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, forman parte de una campaña de desprestigio con fines electorales.

En este sentido, desde la perspectiva de Cortés, para la administración de Andrés Manuel López Obrador “está clarísimo que somos el adversario a vencer y por eso es que nos van a venir señalando, difamando y haciendo todo lo posible por tratar de descarrilarnos de la ruta en la que vamos”.

Así fue el mensaje previo a la reunión de la secretaria de Gobernación con gobernadores. (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

El encuentro de la Confederación Nacional de Gobernadores inició a las 10:00 horas en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, inmueble al que llegará el presidente Andrés Manuel López Obrador cerca del medio día para dar cierre reunión, en donde, detalló Sánchez Cordero, “los acuerdos tomados hoy con los miembros del gobierno federal y la Conago, serán consensuados por el bienestar de México”.

Los temas que los mandatarios locales tratarán durante una primera reunión con el gabinete federal, adelantó hace unos días Juan Manuel Carrera, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, tendrán relación con salud, economía y los asuntos educativos que deben resolverse en medio de la pandemia de COVID-19.

Respecto a la primera temática, puntualizó, se hablará en torno a la coordinación y comunicación eficiente para atender la emergencia sanitaria; en el tópico económico-fiscal, se platicará de cómo construir una agenda de recuperación del empleo y la reinversión de capitales, mientras que en el asunto de la educación se plantearán los retos de las clases a distancia.

Francisco Domínguez Servién se defendió de los señalamientos por sobornos en la aprobación de la Reforma Energética

Esta mañana, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, negó las acusaciones que Emiolio Lozoya presuntamente realizó en su contra por haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética cuando era diputado del PAN.

“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha portado sólo sus dichos que valen su prestigio: nada”, comentó Domínguez Servién durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador de este 19 de agosto, realizada en el estado de Querétaro.

Video: Gobierno de México.

En la misma participación, el gobernador también aclaró: “No tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar”, pues en su posición de diputado federal siempre mostró su apoyo a la Reforma Energética, la cual, desde su perspectiva, traería importantes beneficios al país.

Fue por esa razón, explicó, que “no había necesidad de darme dinero a favor de un voto que ya se tenía por convicción personal. Además, lo reitero, lo he dicho siempre, su servidor no vive de la política”.

También hizo referencia al video que se filtró hace unos días, en donde es posible ver a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajo en el Senado durante la administración pasada y era su secretario particular en la gubernatura estatal, recibir fajos de billetes.

“De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele lo que a su derecho convenga”, concluyó.

