Elwood, el amistoso gatito que se convirtió en guardia de seguridad en un hospital

Elwood en la entrada del Hospital (Foto: The Dodo)

Si bien la pandemia de COVID-19 que azota al mundo ha provocado que la vida en los hospitales sea muy difícil, es posible encontrar seres de luz que animan tanto al personal médico como a los pacientes.

Este es el caso Elwood, un amistoso gatito blanco cuya tierna historia se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales.

Todo comenzó hace un tiempo, cuando el personal médico empezó a verlo merodeando diariamente en el Hospital Richmond, en Columbia Británica, Canadá. Así lo dijo en entrevista para el portal The Dodo la enfermera Chantel Trollip.

La primera vez que conocí a Elwood fue hace un año, empecé a trabajar más y me di cuenta de que el gato solía estar por aquí. Ahora está aquí todos los días, y suele quedarse en la entrada esperando caricias. O está en los arbustos. Otras veces lleva el sol

(Foto: The Dodo)

Y es que el minino recibe en la entrada al centro de salud tanto a pacientes como a empleados; incluso para Chantel, Elwood se ha convertido en su compañero de trabajo favorito, y no solo de ella, sino de muchos colegas.

Está ahí casi todos los días, si no lo veo, mis compañeros de trabajo lo hacen. Por lo general, está asegurando la puerta principal esperando caricias o descansando en los arbustos cercanos tomando el sol

Aunque Trollip y sus compañeros no están exactamente seguros de dónde viene Elwood o a quién pertenece, asegura que parece estar perfectamente a gusto en el hospital. Después de un tiempo, todos se acostumbraron a su presencia y comenzaron a considerarlo como un empleado más del hospital.

Un día, Chantel llegó al trabajo y vio a Elwood, e inmediatamente notó que además de su collar, ahora también lucía una placa de identificación de empleado, que lo etiquetaba como parte del equipo de “seguridad”.

(Foto: The Dodo)

Había tenido un comienzo un poco difícil para su día, pero al ver que su gran amigo ya no era solo un contratista independiente y había sido “contratado” como empleado del hospital, rápidamente cambió todo su día.

Ahora tiene su tarjeta de identificación que es idéntica a la que tenemos nosotros, hasta los códigos de llamada en la parte posterior

Aunque Elwood es ahora un empleado en toda regla, su rutina diaria no ha cambiado mucho, ya que siempre se ha tomado su trabajo muy en serio, pues no hay persona que entre al edificio sin que “revise” y de paso, recibe algunas caricias. Siempre le ha gustado la atención y las palmaditas en la cabeza, pero al final no tiene tiempo para abrazar o quedarse con un grupo por mucho tiempo. Después de todo, tiene un trabajo que hacer.

(Foto: The Dodo)

Disfruta de una buena palmada, pero le gusta mantener las cosas breves y moverse un poco (...) Él está en el equipo de seguridad después de todo, tiene que asegurarse de que todos los que van y vienen sean revisados

Así como Chantel, muchos otros trabajadores del lugar han comentado que la presencia del gatito les trae felicidad, además desempeña el papel de guardián tan bien, que mencionan sentirse muy seguros en el trabajo.

