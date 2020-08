“Fue por los celos a su madre”: una astróloga reveló detalles sobre el caso del “Asesino de Cumbres”

Luego de que un juez determinara que habrá una repetición de careos ante las acusaciones contra Diego Santoy, mejor conocido como el “Asesino de Cumbres”, la astróloga y youtuber, Vieira Vidente, dijo que en esta ocasión se revelará la verdad en torno a uno de los casos más polémicos de asesinatos en México.

Así lo dijo la astróloga en base a una lectura de cartas:

Diego Santoy sí estaba perdidamente enamorado de ella (...) Fue una relación tóxica entre ambos, muchos pensarán que él estaba mal de la cabeza, como que era un psicópata o un narcisista pero yo no lo veo así. Las cartas me están diciendo que aquí la persona con problemas era Érika, la chica (...) Veo muchos pero muchos secretos adentro de esa casa

Diego Santoy fue acusado por los delitos de secuestro, homicidio y secuestro de los pequeños Erick Azur y María Fernanda Coss, de tres y siete años respectivamente, los menores eran hermanos de su novia, Érika Peña Coss. Esto llevo a que agentes de la policía apresaran al joven, tras el juicio fue sentenciado a reclusión en el penal de Cadereyta con una condena inicial de 138 años de cárcel.

En esta nueva sesión de careos, la familia Coss no hizo acto de presencia y no pudieron ser localizados, por lo que el careo se dio únicamente entre el juez y Santoy.

Y es que, según Vieira, los homicidios de los pequeños de siete y tres años fueron responsabilidad de ambos, tanto de Érika como de Diego, aunque afirmó que la verdadera responsable es la misma Érika, pues según su predicción, ella fue quien planeó los asesinatos de los menores, mientras que Santoy fue únicamente su cómplice. De acuerdo a la versión de la psíquica, la mayor de los Peña Coss lo hizo con el fin de vengarse de su madre por la falta de atención hacia ella y por haber tenido relaciones con Santoy:

Aquí es como un trío, aquí hubo algo muy fuerte (...) sí, estas cartas me lo están confirmando, una persona mayor (la madre de Érika) y un joven están juntos, si le hicieron infiel a su propia hija, a Érika (...) a esa señora le ha gustado estar más afuera, no ha sido buena madre y Érika ha carecido de mucho amor, en lo personal y en lo profesional y veo también muchos celos de parte de Érika. Ella no estaba muy bien de la cabeza, ella es una muchacha bipolar.