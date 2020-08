CTM, uno de los músculos del PRI, exige la renuncia de Víctor Toledo por criticar la 4T (Foto: Cuartoscuro)

Javier Villarreal, subsecretario del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), urgió al gobierno federal a destituir a Víctor Toledo Manzur, actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esto, porque el desempeño del secretario federal ha atentado contra el desarrollo de proyectos mineros y de la agroindustria.

“Es necesaria y urgente la salida del titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, del gabinete presidencial, porque su permanencia en el cargo ha frenado proyectos de inversión en la minería, agricultura y agronegocios, lo cual provoca perjuicios irreparables a la generación de empleos”, demandó Villarreal Gámez.

De entre los motivos que señaló el subsecretario de la CTM sobresale un presunto sesgo ideológico, el cual nubla el juicio del funcionario federal y evita el cumplimiento de protocolos que están con apego a derecho.

Víctor Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente, criticó la 4T (Foto: Cuartoscuro)

“(El secretario) está obligado a cumplir el marco jurídico. La minería, agricultura y los agronegocios están contemplados en la ley y el funcionario no tiene por qué oponerse por su fanatismo ambientalista que le produce ceguera y causa un enorme daño al país y al Gobierno de la República”, denostó.

El licenciado en derecho no negó la existencia del impacto ecológico en la práctica minera, por tal motivo mencionó que se debe de fortalecer el ejercicio de la minería sustentable, pero esto no quiere decir que se debe de afectar a todo el sector.

Al respecto, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora resaltó el daño que se ocasiona a los millones de empleos que dependen de la explotación de minerales y los agronegocios, mismos que impulsa la CTM.

Este exhorto surge a raíz de un audio que circula en redes, donde supuestamente Toledo Manzur critica la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Víctor Toledo Manzur, fue criticado por un alto miembro de la CTM (Foto: Cuartoscuro)

En el contenido estereofónico, se escuchan fuertes observaciones a los conflictos internos del gabinete del presidente y contradicciones estructurales.

“La 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa, concretamente, en luchas de poder al interior del gabinete [...] Estamos haciendo un esfuerzo, desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo, la verdad es que, (lo) veo muy difícil [...] El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está, para nada, en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente”, se aprecia.

Por ese motivo, el líder minero supuso que si el secretario no presenta su renuncia, López Obrador se la va a pedir.

“Sí Víctor Toledo Manzur no renuncia, el siguiente paso es que el mandatario le exija la renuncia y lo retire del cargo por la salud de la economía del país, pues no es posible alguien con ese tipo de contradicciones, con una visión tan obtusa ocupe ese cargo”, estimó.

AMLO dijo que acepta las críticas de Toledo (Foto: Presidencia de México)

Y finalizó diciendo que en congruencia, tomando en cuenta el equipo de trabajo, el doctor por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debería de colaborar con las demás secretarías y miembros del gabinete.

“Su oposición es abierta a lo que convoca el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo; del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos; de la secretaría de Energía, Rocío Nahle, de la secretaría de Economía, Graciela Márquez. Está muy claro que este hombre debe renunciar al cargo de secretario, por honestidad”, aseguró.

