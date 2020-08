La captura del “Marro” es importante, pero también se debe combatir la mafia de policías, jueces y políticos que los protegen: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, consideró que la captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), ocurrida la madrugada del pasado domingo, es una estrategia de combate a la delincuencia organizada importante pero que tiene que venir acompañado de un modelo que permita congelar las cuentas de sus estructuras financieras.

En entrevista con Gabriela Warketin y Javier Risco en su programa “Así las cosas” que se transmite en W Radio, Nieto Castillo destacó que además de estas detenciones, también se debe combatir la corrupción política, policial y ministerial que protege a este tipo de grupos.

“Hay que recordar que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, surgen por un proceso, en el cual, ciertas autoridades por complicidad o por amenaza, terminan trabajando para los líderes de estos cárteles”, destacó.

Santiago Nieto recordó que México existen dos cárteles de naturaleza “supranacionales” que son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico o de Sinaloa, pero destacó que en el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima la importancia “que haya habido una acción coordinada por parte del Estado mexicano que incluye el congelamiento de cuentas de los familiares y del entorno cercano de El Marro”.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (Foto: Cuartoscuro)

Destacó que fue un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia “ellos nos dieron algunos datos, nosotros revisamos de la información que tenemos por parte del sistema financiero por actividades vulnerables y se generó un listado de en total, 99 personas físicas y morales, incluyendo la defensa jurídica y de defensa que tuvo El Marro”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que es importante señalar que una vez que se robaban el hidrocarburo, el CSRL tenía empresas de transporte que eran el mecanismo para lavar el dinero ya que compraban cajas de tráileres y vehículos, ganado “además que comercializaban el huachicol vía una gasolinera en donde la esposa del Marro tenía cierta participación accionaria”.

Santiago Nieto detalló que tanto la esposa como la novia de El Marro, eran a su vez las personas que tenían a su cargo las empresas que fueron creadas para lavar el dinero del cártel y también para generar una competencia desleal para el empresariado transportista de la zona.. les salía más barato a las personas contratar a estas empresas vinculadas con El Marro, simple y sencillamente porque sus costos eran menores y eran menores porque se robaban el hidrocarburo y eso abarataba los costos”, dijo.

Señaló que desde abril y mayo del 2019, se generaron los primeros acuerdos de bloqueo a las cuentas relacionadas con esta banda delictiva y el viernes 31 de julio fue el último “para ya poder cerrar este capítulo”.

“El congelamiento de cuentas tiene esa finalidad, que el dinero ya no se siga moviendo afectando a la sociedad mexicana y evidentemente al sistema financiero y a la economía”, apuntó.

Explicó que ya se tienen presentadas un par de denuncias y trasladado el dinero a la Fiscalía General de la República (FGR) y en su momento, el Ministerio Público tiene que presentar las cuentas que se le encuentren al CSRL y en su caso plantear la extinción de dominio en términos de la Constitución “es decir, acudir a un juzgado especializado en materia civil, para efecto de que se pueda extinguir el dominio de los bienes que se acredite que pertenecieron al grupo delictivo”.

Destacó que hoy por hoy “la legislación no permite, no regula nada, respecto a qué se tiene que hacer, si no hay un aseguramiento ministerial, no hay un decomiso judicial, no señala nada qué se tiene que hacer con las cuentas bloquedas y esas cuentas permanecen en el ático de los bancos”.

Resaltó “por ejemplo, tenemos el caso de un caso de trata de personas, una cuenta de 80 millones de pesos y tenemos algo vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una cuenta de dos millones de dólares que nadie ha reclamado… En total, haciendo la sumatoria de todos los recursos que han sido congelados y no reclamados, estamos hablando de dos mil millones de pesos que se encuentran en el sistema financiero. Yo creo que es importante que ese dinero que en este momento está parado, fuera al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o a la Tesorería de la Federación, pero evidentemente se requiere de una modificación normativa”, destacó.

(Foto: Especial)

Al ser cuestionado sobre un posible vínculo entre la familia de El Marro y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el titular de la UIF precisó que en el caso del ex mandatario estatal “encontrábamos nosotros más bien relación con el ex gobernador de Nayarit (Roberto Sandoval). Se vinculaban con el fiscal de Nayarit (Édgar) Veytia, que como sabemos se encuentra en este momento preso y en proceso penal ante los tribunales de Nueva York (...) el vínculo era una unión ganadera que servía como mecanismo también para lavar dinero (...) y el vínculo estaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, reveló.

Recordó que además de la vinculación de la autoridad ejecutiva de los estados, también está la relación del poder judicial y los ministerios públicos en los ámbitos local e incluso federal, por lo que insistió en la importancia de desmantelar la corrupción política y judicial.

Resaltó que el caso de El Marro es muy importante, pero debe continuarse combatiendo a las demás organizaciones que surgieron en la pasada administración, “hay que recordar que es Guerreros Unidos o Los Rojos en Guerrero, Los Viagras en Michoacán, el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Unión Tepito o Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México; fueron producto de no control por parte de las autoridades, particularmente, durante la pasada administración”, señaló.

Respecto al asunto relacionado con la cooperativa del Club de fútbol Cruz Azul y quien fuera su presidente, Billy Álvarez, Santiago Nieto la Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó dos denuncias ante la FGR ya que “encontramos cerca de 300 millones de pesos que habían sido facturados por empresas fachada así reconocidas por el Servicio de Administración Tributaria y además transferencias que no pueden justificarse por más 1,300 millones de pesos hacia Estados Unidos, particularmente por la adquisición de bienes inmuebles allá”.

" En todo este proceso inclusive hay un pago que nos parece relevante de casi 200 millones de pesos a un abogado vinculado con la administración de (Enrique) Peña Nieto y bueno, el asunto central es que se deben pagar los impuestos correspondientes el señor Billy Álvarez y por supuesto, todo lo que se encuentra en la agenda cooperativa”, puntualizó.

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

Sobre el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, Nieto Castillo resaltó que la UIF ha presentado cuatro denuncias en su contra, dos se encuentran ya oficializadas por la FGR por el caso de Odebrecht y Agronitrogenados, pero están pendientes casos de defraudación fiscal de una empresa relacionada con su esposa “pero seguimos trabajando todavía el tema del astillero, que fue adquirido por Pemex y que fue una pérdida por 50 millones de euros; está pendiente también terminar la investigación sobre Fertinal y hemos encontrado una nueva triangulación de recursos entre empresas fachada vinculadas con Odebrecht por tres mil millones de pesos”, destacó.

Recordó que en la Fepade “se quedó una investigación que desafortunadamente no me dio tiempo de judicializarla, pero era un caso de la recepción de más de 200 millones de pesos en efectivo por parte de la campaña del PRI a gobernador, una persona de apellido Ganda… En realidad, lo que hemos encontrado de Odebrecht son los tres mil millones que ya fueron contratados de Pemex a Odebrecht y de Odebrecht salieron hacia empresas con características de fachada y mucha disposición en efectivo y puede ser uno de los mecanismos con los que se haya financiado procesos electorales, mismos que tuvimos en La Estafa Maestra. Sin embargo, seguimos con la investigación para poder presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía”, puntualizó.

Respecto a la posibilidad de que sean investigados o incluso procesados personajes como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray o Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la UIF señaló que “el Procedimiento de procesos penales permite finalmente generar un criterio de oportunidad cuando hay pruebas relevantes que permitan ir escalando hacia arriba en la organización del grupo delictivo. Evidentemente, arriba del señor Lozoya tenemos personas, Videgaray y Peña Nieto, en lo que hay que recordarlo, se trató del sexenio más irresponsable y corrupto de la historia reciente del país”, concluyó.

