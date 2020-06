CDMX añadió té medicinal al kit para atender a enfermos de COVID-19

La titular de la Secretaría de Salud de la capital, Oliva López Arellano, dijo que ese agregado fue una recomendación del área de medicina integrativa de la Secretaría de Salud de México. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Un té, tomado de un cuadro básico de hierbas medicinales mexicanas y que serviría para fortalecer la capacidad inmunitaria, ha sido agregado a un kit médico que el Gobierno de la Ciudad de México entrega a pacientes con COVID-19, informaron este miércoles autoridades capitalinas.

Además de un termómetro digital, gel antibacterial, cubrebocas, paracetamol y un oxímetro para revisar niveles de oxígeno, se agrega ahora un té como parte de la fitoterapia, ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con fines terapéuticos.

Este miércoles, en una conferencia virtual, la titular de la Secretaría de Salud de la capital, Oliva López Arellano, dijo que ese agregado fue una recomendación del área de medicina integrativa de la Secretaría de Salud de México.

En esa institución, dijo, "existe un grupo que trabaja sobre fitoterapia clínica, homeopatía, apicultura", además de que existen unidades de salud que atienden con esta "diversidad terapéutica".

Explicó que esa ayuda forma parte de un conjunto de elementos de la fitoterapia clínica que "está muy documentado, incluso hay un cuadro básico de hierbas medicinales mexicanas y está tomado de allí" (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

La funcionaria explicó que su utilización se consultó con autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes comentaron "que no tenía problema".

"Es un té muy sencillo que forma parte de los recursos culturales del país y de la ciudad y lo que hace que es reducir la respuesta antiinflamatoria", dijo López Arellano.

Explicó que esa ayuda forma parte de un conjunto de elementos de la fitoterapia clínica que "está muy documentado, incluso hay un cuadro básico de hierbas medicinales mexicanas y está tomado de allí", además "hidrata, puede ser un elemento antiinflamatorio y fortalece la respuesta inmunitaria".

El uso del té, presentado hace una semana junto a autoridades del Gobierno mexicano, es parte del programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 cuyo objetivo es identificar de manera temprana casos que puedan volverse graves y cortar la cadena de contagios y detectar y aislar a personas sintomáticas y asintomáticas.

El seminario iniciará el viernes de manera virtual e inicialmente contará con la participación de unos 600 médicos generales. (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó, junto con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, que se llevará cabo una capacitación a médicos de farmacias de la ciudad para detectar casos de coronavirus.

El seminario iniciará el viernes de manera virtual e inicialmente contará con la participación de unos 600 médicos generales.

Hasta el martes, la Ciudad de México registraba un acumulado de 38,117 contagios y 4,821 muertes, mientras que el país suma casi 155,000 casos y 18,310 muertos.

Coronavirus en CDMX: qué incluye el kit que el gobierno entregará a pacientes sospechosos

Los kits médicos serán entregados a domicilio a las personas sospechosas de haber sido contagiados con el virus y para los que hayan sido detectados vía SMS (Foto: PEDRO PARDO / AFP)

El gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que a partir de este lunes entregarán kits médicos a pacientes sospechosos de coronavirus.

El paquete médico incluye:

En rueda de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, dijo que el paquete médico será entregado por brigadistas directamente al domicilio de quienes son sospechosos portadores del virus. Incluso, dijo la mandataria, a quienes sin haber sido evaluados por una prueba de laboratorio, han sido identificados con alto riesgo de contagio a través de la evaluación por enviar un mensaje de texto con la palabra “covid-19” al 55515.

El propósito de la entrega de dichos kits es que las personas sospechosas de tener coronavirus eviten el contacto con otros habitantes de la ciudad. “La idea es que muchas personas que no saben que tienen COVID-19 no estén contagiando o no se están contagiando. Lo que queremos es que esas personas que empiecen a tener esos síntomas se queden en casa y queremos proteger a todos los de casa”, señaló Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.

