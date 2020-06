“Habrá relación de respeto": Enrique Alfaro pidió audiencia a López Obrador para aclarar quién estuvo detrás de protestas

El gobernador de Jalisco mencionó que el acercamiento con el presidente se basará en respeto y sin ánimos de enfrentamiento. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Tras semana y media de las primeras manifestaciones para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, presuntamente asesinado por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, dio a conocer que busca sostener una reunión con el presidente López Obrador para aclarar quién estuvo detrás de las protestas.

Esto lo mencionó en relación a que después de las protestas, el mismo Alfaro dijo que se habían planeado en “los sótanos del poder” o que detrás de ellas estaban intereses construidos en la Ciudad de México. Incluso mandó un mensaje al mandatario para que “calmara a su gente”.

Sin embargo, conforme pasaron los días relajó sus declaraciones hasta este lunes, cuando afirmó que no le había faltado al respeto al presidente López Obrador, con quien busca tener una reunión para exponer sus argumentos sobre las declaraciones que hizo en aquel momento.

“Nadie queremos pelearnos con el presidente. Me parece que el origen de esto que estamos viendo es que seguimos con el discurso de ‘estás conmigo o en mi contra'. Nunca le falté el respeto al presidente y le pido cinco minutos”, solicitó durante una entrevista con Grupo Fórmula.

Las protestas por el asesinato de Giovanni López terminaron en actos de violencia hacia el Palacio de Gobierno y policías, así como en detenciones arbitrarias. (Foto: Fernando Carranza/Reuters)

Sin embargo, comentó Alfaro, no ha obtenido una respuesta por parte del Jefe del Ejecutivo: “Habrá relación relación de respeto, pero no de sumisión. Me llama la atención que cuando alguien pone un tema sobre la mesa de cómo el presidente trata a una entidad, se le asuma como falta de respeto”.

Cabe recordar que un día después de las protestas en Guadalajara, Alfaro pidió “al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”.

López Obrador comentó durante su conferencia de prensa: “No tiro la piedra y escondo la mano. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer”. También, especificó que no tiene interés de perjudicar al gobierno de Jalisco y aunque no es la primera vez que tiene diferencias con Alfaro, se dijo “respetuoso de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. No tenemos interés de enfrentarnos”.

El presidente López Obrador todavía no ha dado una respuesta en torno a las solicitudes de Alfaro. (Foto: Presidencia)

Asimismo, recurrió a una de las frases de Benito Juárez para dejar claro su postura al respecto. “Espero que se aclaren las cosas, pienso que no debe haber acciones autoritarias, actos autoritarios. Nada por la fuerza, decía Juárez, todo por la razón y el derecho”, aseveró.

Otro de los temas que Alfaro ha mencionado sobre las manifestaciones es que durante ellas hubo infiltrados que generaron violencia, así como que las personas que atacaron el Palacio de Gobierno e intentaron quemar a un policía buscaban provocar a las autoridades, lo cual “no lograron”, según el gobernador.

Esta versión la reafirmó durante la entrevista de este lunes, donde dijo que si bien no quiere polemizar, "es evidente que hubo gente de otros lados, tenemos evidencia que hubo gente infiltrada y así como hubo gente que de manera legítima fueron a expresar su enojo por este asunto, (las autoridades) ya tienen personas vinculadas a proceso”, refirió.

Aunque dijo haber decidido levantar los cargos en contra de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones, volvió a mencionar que fue “evidente que Jalisco fue víctima de un ataque artero. No tiene mucho sentido seguir en este jaloneo, ojalá y el presidente entienda que no hay ánimo ni de ofenderlo a él ni la figura presidencia, sino que se dejen de usar estos temas para golpeteo político”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Arrecia guerra entre Enrique Alfaro y López Obrador: intercambian duros señalamientos tras disturbios en Jalisco

Enrique Alfaro anunció nueva etapa en Jalisco para enfrentar el COVID-19: “la responsabilidad individual”

“Morena aprovechó una tragedia”: Movimiento Ciudadano acusa complot contra gobierno de Enrique Alfaro