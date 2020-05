Estos son los ocho estados que seguirán su propio plan de reapertura para el regreso a clases

(Foto: Cuartoscuro)

El regreso a la "nueva normalidad”, luego de dos meses de cuarentena por la emergencia sanitaria del Covid-19, comenzó con los anuncios de ocho entidades federativas que decidieron ignorar las indicaciones de Palacio Nacional y extender el período de confinamiento.

Los gobernadores de Jalisco, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Coahuila y Nuevo León se opusieron a reanudar las clases durante el presente ciclo escolar, ya que dijeron que éstas seguirán en línea mientras no se cuente con las condiciones adecuadas.

Uno de los primeros en tomar estas medidas fue el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; seguido por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien advirtió que en ningún sitio de México hay todavía las condiciones suficientes para regresar a clases, puesto que “sería un grave error”.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, también se opuso a las indicaciones del gobierno federal, al igual que Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas e incluso el morenista de Puebla, Miguel Barbosa: “No se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos”.

Estas son las directrices que cada estado decidirá tomar en el plano educativo para hacerle frente a la pandemia del Covid-19:

Puebla: el regreso a clases aún no está definido. “No se puede decir que será el próximo mes”, dijo su gobernador, Miguel Barbosa.

Coahuila: Concluirá el ciclo escolar con clases virtuales para no arriesgar a los niños, aseguró el gobernador Miguel Riguelme

Nuevo León: El gobernador Jaime Rodríguez Calderón también determinó que el ciclo escolar concluya con clases en línea.

Michoacán: “No expondremos a las niñas y niños a un regreso a clases forzado”, dijo el gobernador Silvano Aureoles.

Tamaulipas: El mandatario Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el ciclo escolar se realizará completo en línea y no sólo en los nivel básicos, sino también en universidades.

Jalisco: El objetivo del gobernador Enrique Alfaro es alargar el mayor tiempo posible las clases en línea. Prevé el regreso a las aulas el 24 de agosto.

Guerrero: El gobernador Héctor Astudillo aseguró que “el regreso a clases debe ser considerado por estado y no por municipios”.

Baja California Sur: El gobernador Carlos Mendoza Davis asegura que el regreso a clases dependerá del desarrollo de la pandemia.

Morelos: El cierre del ciclo escolar será de forma virtual, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

El presidente López Obrador, por su parte, aclaró en su conferencia de este miércoles que no habrá controversia con los estados que decidan no acatar este plan: “No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”, sentenció.

