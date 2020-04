Pero la felicidad, a pesar de lo que muchos millennials piensan, no la vamos a encontrar en la riqueza ni en la fama. Son las buenas relaciones las que nos hacen más felices y saludables. Las conexiones sociales son las que nos hacen bien, mientras que la soledad nos provoca daño. Experimentar soledad resulta ser toxico. Las personas que están más aisladas de lo que quisieran de otras personas son menos felices, más susceptibles a recaídas de salud y sus funciones cerebrales decaen más precipitadamente y además, viven menos que las personas que no se sienten solas. No es tan importante la cantidad de amigos que tenemos sino la calidad de las relaciones más cercanas. Relaciones en donde podemos hablar de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestros miedos e inseguridades. Todos aquellos vínculos a través de los cuales nos sentimos comprendidos y queridos nos dan felicidad.