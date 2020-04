De acuerdo al subsecretario, la ciencia de la epidemiología está convencida que no todo puede ser observado. “Es un error metodológico suponer que sólo lo que se ve existe y que lo que no se ve no existe”, afirmó. Explicó que en un país con 300 mil casos confirmados si se aplica un factor de corrección en realidad “tendría 3 millones de casos”.