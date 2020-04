“Pero si es en abono o se llega a un acuerdo y no son los 50 -todo esto en el marco de la legalidad, aclaro- y se obtienen 25 mil, pues ya es un millón más de créditos, el resto se ve si hay posibilidad, de acuerdo a la ley, de quitar recargos, multas, por ejemplo, si legalmente es posible. Lo que ya no se puede hacer es la condonación, eso está prohibido, eso no lo puede hacer nadie, ni el presidente”, dijo.