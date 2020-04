“Lo tercero que le planteé es que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, para las economías emergentes y sobre todo para los países pobres, se requiere una especie de Plan Marshall, se lo planteé y yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no créditos leoninos, sino de cooperación para el desarrollo, entonces hablamos de esto, afortunadamente nosotros tenemos reservas, no puede ser que se actúe de esta manera", indicó el mandatario mexicano.