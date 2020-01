"Él no quería preocuparnos y nos dijo que tenía comida para un mes, sólo desayuno y cena; y que salían a comer, y que de regreso, los checaban con control de temperatura para dejarlos entrar a las viviendas. Me enojé y le dije, ‘¿Que no entiendes que ni a comer? ¡Es estar encerrado! Lo siento hijo, si salen sólo van al super por provisiones: agua, comida enlatada, preempaquetada, etc.’ Pero me dijo que fueron y que ya no encontraron casi nada. No saben qué pasa afuera, ya ninguno quiere salir”.