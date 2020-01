View this post on Instagram

¡¡¡Me saqué el muñeco!!! 😂👏🏼😂 ¡Me toca la tamaliza!!! ¡Ya fuera de broma, que maravillosas nuestras tradiciones y compartirlas con los chicos es una bendición! ¡Amor y luz para todos! P.D. ¡SIEMPRE sigan su intuición!!!! Nunca falla ;-) ⭐️💫⭐️💫⭐️💫⭐️💫