Las autoridades mexicanas ya buscan a Juan Carlos "N", ex director de Amazon México y ex ejecutivo de Elektra. El 2 de diciembre, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) solicitó emitir una alerta migratoria para evitar que el principal sospechoso del crimen salga del país. Ese mismo día tenía que asistir a firmar para mantener la libertad por el delito de violencia familiar, pero no se presentó.