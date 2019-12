“La verdad es que les tengo que agradecer muchísimo el apoyo que recibí y al mismo tiempo las muestras de cariño en esta nueva etapa. No habría un Carlos Aguilar en TUDN si no hubieran pasado los 29 años de lo que Azteca me generó: estabilidad, grandes beneficios y agradecimiento, porque todo lo que he conseguido lo hice gracias a Azteca. (...) La vida es de cambios y de retos”, declaró a través de una grabación que subió a Twitter.