Para algunos diferir o aplazar sus obligaciones no es un acto voluntario, lo sienten como una fuerza interior que los inmoviliza y no les permite avanzar. Se quedan inmóviles, con una inercia interior que los incomoda y que está acompañada por una importante sensación de malestar por no hacer lo que corresponde. Al contrario de lo que a primera vista pueda parecer, las personas que están perdiendo el tiempo en actividades gratificantes en lugar de hacer lo que tienen pendiente, no solo no lo disfrutan, sino que lo sufren.