"No sólo es la banca, sino el gobierno y las empresas tienen que ver a la seguridad como un tema cultural y hasta que todos los miembros entendamos esto, la seguridad no va a ser efectiva. Las entidades no pueden acudir a nosotros como empresas de ciberseguridad para tapar el hoyo, para rellenar el huequito por donde pasó la vulneración, esa no es nuestra propuesta y nunca lo será", dijo Zamora.