En este tiempo cerró el ciclo con el PRD y para el 2012, durante su participación en un evento en Acapulco de la Red de mujeres de la Sociedad Civil, dijo apoyar al candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto. "México necesita un cambio que no puede seguir por el mismo camino, las mujeres no queremos que se siga masacrando a los jóvenes, no queremos seguir recogiendo los cadáveres de nuestros hijos y en consecuencia creo fundamental que haya una transformación", dijo a El Universal.