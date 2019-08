El dictador venezolano "ha decidido no enviar a la delegación" a las reuniones pautadas con representantes de Guaidó este jueves en rechazo al bloqueo económico impuesto por EEUU. No obstante, insistió en que no se levantaría de la mesa. Por su parte, la oposición dijo que el régimen le tema "a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país"