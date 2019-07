El ex agente de la DEA, Larry Villalobos, narró en 2014 cómo durante una entrevista con Guzmán Loera, le ofreció entregarle a los Arellano Félix, a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos o una condena de cinco años.

"'El Chapo' nos quería convencer de que el problema eran ellos. Quería que ese fuera nuestro blanco. Si quitábamos a los Arellano, decía, ya no iba a haber violencia", dijo Villalobos a la revista Proceso.