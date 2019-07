"No veo riesgo de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes", cuestionó López Obrador durante su conferencia de prensa desde Tepic, Nayarit.