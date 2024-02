Una ballena muerta de más de 20 toneladas fue arrastrada por la corriente y apareció en la playa de Punta del Este

Una ballena muerta fue arrastrada por la corriente hasta la orilla de la playa Mansa de Punta del Este

(Desde Montevideo, Uruguay) - La costa de la playa Mansa de Punta del Este amaneció este domingo con una ballena flotando en el agua. El animal estaba en un estado de descomposición desde hacía varios días y, según los datos primarios, pertenecería a la especie minke antártico o rorcual austral. Los ministerios de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, así como la Intendencia de Maldonado, tienen previsto para la mañana de este lunes el retiro del cuerpo de esa zona turística.

La ballena aparecida tenía unos 15 metros de largo y pesaba unas 25 toneladas.

La organización animalista Fauna Marina advirtió por esta presencia en su cuenta de Instagram. “Siguen apareciendo animales muertos en la costa. El mensaje es claro. Debemos cambiar nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza”, escribió la ONG en un posteo.

El responsable de Fauna Marina, Richard Tesore, dijo al noticiero Subrayado que era evidente que la ballena llevaba varios días o semanas muerta por el “estado de descomposición avanzado” en el que se encontraba. El experto aseguró que será difícil determinar cuál fue la causa de la muerte, incluso si se le hacen estudios de necropsia.

Tesore dijo que la extracción del animal de la playa tendrá dificultades por su tamaño y porque en esa zona de Punta del Este la arena es gruesa, lo que puede provocar que la maquinaria pesada requerida se entierre.

Una ONG Ambientalista advierte que la aparición de animales muertos en la costa es señal de que hay que cambiar la forma de "relacionarse con la naturaleza" (Fauna Marina)

La presencia de esta ballena despertó la curiosidad de algunos veraneantes, que se acercaron hasta esa zona de Punta del Este a observar al animal (incluso soportando el olor que desprendía por su descomposición). Tesore alertó a “tener cuidado” por estos acercamientos y recordó que todavía rige una alerta por gripe aviar.

“Con este animal en descomposición hay un montón de bacterias a las cuales no estamos acostumbrados. Un pequeño corte en un pie puede generar una infección sobre la que no hay necesidad. La recomendación, tanto para animales vivos como para los muertos, es mantener distancia y tratar de no acercarse al agua tampoco”, sugirió el representante de Fauna Marina.

Tesore indicó que “lamentablemente” este no es el único caso que se ha registrado. En las últimas semanas aparecieron también tortugas y delfines muertos en la playa, un fenómeno para los que no se encuentra una única explicación. La salinidad del agua y su cambio de temperatura son dos de las hipótesis sobre los motivos de las muertes.

A estas explicaciones se le suma –según Tesore– que es un momento de la temporada en el que el agua está “cargada de cianobacterias”, que genera una “toxicidad” en los peces. El experto recordó que en 2023 en el sur argentino se encontraron cinco ballenas muertas por el impacto de estos organismos.

Una ballena muerta apareció en la costa de Punta del Este tras ser arrastrada por la corriente (@emekavoces)

El fin de semana anterior, a unos 30 kilómetros, una de las playas de Piriápolis fue invadida por cientos de peces muertos y moribundos. Esta aparición también llamó la atención de los turistas de la zona y las imágenes se hicieron rápidamente virales en las redes sociales.

Respecto al posible origen de estas muertes, las autoridades del Ministerio de Ganadería explicaron que se ha dado una “conjunción de mareas” y un aumento de la “salinidad” del agua.

Agrupaciones ambientalistas de la zona observan con preocupación estos fenómenos que se dan sobre la costa. “Algo está pasando”, alertó Deborah Díaz, del proyecto Naturalmente Piriápolis. Según detalló, se han observado en la zona palometa moteada, salmón de mar, corvallos, bagre marino, rayas y congrios.

Cientos de peces muertos aparecieron en la costa de Piriápolis y generó preocupación en ambientalistas

A este problema con los animales, se le suma la preocupación por el comportamiento humano. Según afirmó, decenas de personas bajan a la costa con calderines para “pescar” los peces que agonizan en la orilla. Mientras, otras familias con niños se bañan allí.

Durante el año, en tanto, la ONG Fauna Marina contabilizó más de 5.000 animales en las costas de Canelones, Maldonado y Rocha, entre pingüinos, petreles, albatros, gaviotas, gaviotones, tortugas y lobos marinos.