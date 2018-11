Para el desarrollo de sus países y el bienestar de su población, en 1991 los Estados Parte decidieron crear un proceso de integración, el Mercosur, que se institucionalizara como una unión aduanera y para lo que se tomó como modelo a la Unión Europea. Este fue el gran error, pues no se tuvo en cuenta –a lo largo de 27 años– que los orígenes y los objetivos de la creación de la Comunidad Europea y su evolución no son el propósito de una integración en América, y que Europa tiene una individualidad que no es la sudamericana.