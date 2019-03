Los tiempos modernos juegan a favor del gato, ya que ante la reducción de los espacios para vivienda, la tendencia a no tener hijos y la vida agitada de las personas, lo hacen una mejor compañía que el perro, ya que no demandan tanta atención, no necesitan que un humano los saque a pasear y tampoco necesitan de ellos para hacer sus necesidades fisiológicas.