“Ojalá pueda venir siempre”: Tini está lista para compartir su “Cupido” con México y su poder femenino

‘Cupido’ flechó a Tini Stoessel con México (Foto: Infobae México)

Para Tini Stoessel una lírica dirigida al empoderamiento femenino es uno de los recursos musicales más importantes que pueden existir para transmitir sus ideales y sentimientos ante una demanda del público que pide innovaciones, cambios y muchas colaboraciones entre mujeres.

Muestra de ello están los temas lanzados: Miénteme con María Becerra, Carne y Hueso featuring La Loto con Anitta y Becky G y recientemente Muñecas a lado de la exitosa cantante urbana La Joaqui y al mundialmente reconocido DJ -productor- Steve Aoki. Todos ellos y música inédita se harán presentes en su nuevo álbum de estudio Cupido, con fecha de estreno este martes 14 de febrero .

La cantante originaria de Buenos Aires, Argentina, platicó con Infobae sobre sus próximas presentaciones; 2 de febrero en la ciudad de Guadalajara, el 3 en Monterrey y el 5 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Además, confesó con qué ídolos pop mexicanas le gustaría sumarse en el futuro para continuar con las explosiones musicales a las que tiene acostumbrados a sus fans, así como los recuerdos y anécdotas más significativas que tiene en tierra Azteca y su gente.

Danna Paola, Anahí, Belinda, Thalía y más

"Cupido" llegará el próximo 14 de febrero Fotografía: Max Alonso/Infobae México

“¡Sí! Para mí sería hermoso; siempre estoy abierta a conocer a los artistas. A Danna no he tenido el placer de cruzármela pero yo creo que en algún momento, evento o algo, pasará. Hay muchas veces que a partir de ese saludo, pegar buena onda con el artista y que te mande directamente la canción. Casi todo el disco va por ese lado: ‘Hola amiga, tengo un tema para mandarte’. Me encantaría con ellas”, inició.

Tini Stoessel aseguró que el talento femenino mexicano no está descartado después del estreno de Cupido, pues existan más oportunidades para sumarlo en un nuevo tema inédito o incluso producción de otro disco de estudio, poniendo como único requisito el poder conocer a la persona detrás del artista.

“También está Sofía Reyes, o sea hay muchas artistas acá, sobre todo mujeres, que admiro y sería un honor para mí. Si se da de esa manera, poder primero conocer y tener una charla y que a partir de eso ir al estudio y que salga alguna canción, obvio estoy súper abierta”, agregó.

El fenómeno que inició en el año 2012 con la telenovela juvenil Violetta -bajo la producción de Disney Channel- le permitió que en su faceta como actriz pudiera visitar y conocer diversos países latinoamericanos, aunque su paso por México lo tienen guardado en su memoria y corazón como el recuerdo más grato que tiene de un show en vivo.

“El último show que hice es algo que no puedo olvidar, porque la gente me sorprendió mucho a nivel de conexión público y artista. Canciones que yo digo ‘A lo mejor no se las saben mucho, porque ya pasaron más de 5 años’, pero de repente se sabían más esas las canciones viejas que las últimas”, externó.

Si algo caracteriza al mexicano es: “Su nivel de amor y pasión, de verdad ellos aman. Quizá con Violetta sentía que estaba chica y era un público más joven, cosa que no me hizo dimensionar tanto. Ahora con Guadalajara, Monterrey y el Auditorio Nacional sí me sorprendió en ese momento no quiero ni imaginar lo que va a pasar ahora”, confesó.

"Muñecas" es su más reciente sencillo Fotografía: Max Alonso/Infobae México

A su gran regreso a México, las vivencias fuera del artista también son especiales: “Paso por alguna esquina y digo ‘Me acuerdo de tal cosa’; subo a tal lugar y ‘No me puedo olvidar de tal otra’. Es un lugar al que he venido mucho, así que ojalá pueda venir siempre”, finalizó.