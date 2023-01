Maite Perroni confesó cómo sobrellevará su embarazo en “Soy Rebelde Tour”

Su bebé nacerá poco antes del arranque de “Soy Rebelde Tour”. (Captura Instagram: @maiteperroni)

Desde que Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron la dulce espera de su primogénit@, los fanáticos de RBD externaron su preocupación por el impacto que podría tener esta nueva y maravillosa etapa en el reencuentro de la agrupación pop. Y es que el embarazo de la protagonista de telenovelas coincidió con el regreso de Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez a los escenarios después de 15 años.

Entre rumores y especulaciones, Maite Perroni rompió el silencio para confirmar que participará en todos los espectáculos que tiene programados RBD en Estados Unidos, Brasil y México gracias al apoyo que desde ya recibe de su esposo, Andrés Tovar, y sus compañeros, así lo hizo saber en una entrevista que concedió para @la_roiz.

Fue Anahí quien publicó la primera fotografía de Maite Perroni embarazada. (Instagram)

Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes. También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias.

De esta manera, la protagonista de La gata dejó entrever que su embarazo fue bien recibido por todos los integrantes de RBD y no fue un impedimento para que pudiera participar en Soy Rebelde Tour, pues todos llegaron a acuerdos para que el proyecto pudiera continuar.

Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y super afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez.

Durante la misma entrevista Maite Perroni se sinceró sobre los motivos que orillaron a todos los integrantes de RBD a reencontrarse después de 15 años. Desde su perspectiva, comentó que harán una gira para complacer a sus fans con los éxitos que marcaron a toda una generación para poder cerrar esa etapa que los catapultó a la fama internacional. Y es que su éxito fue tan grande que llegaron a participar en un desfile de Disney junto a Miley Cyrus, Beyoncé y Andrea Bocelli.

Alfonso Herrera no participará en el reencuentro. (Foto Instagram: @anahi // Captura YouTube: RBD Channel)

“20 años después poder cerrar un ciclo de nuestras vidas que ha sido tan importante y espectacular, que ha sido lleno de amor y de energía y que nos ha dado tanto. Creo que es muy bonito volver a compartir el escenario, volver a compartir nuestra música, volver a compartir con todos esos corazones que solo nos han dado amor y apoyo y que al día de hoy siguen vibrando con RBD”, declaró.

Como siempre lo dijimos: ‘El séptimo RBD son cada uno de ustedes’. Así que vamos a estar juntos nuevamente para compartir nuestra música, nuestra energía; para que todos podamos disfrutar de estos tiempos tan lindos que vivimos antes y poder hacer nuevas historias.

Andrés Tovar y Maite Perroni se casaron en octubre de 2022. (Foto: Instagram/@anahi)

Maite Perroni escribió una romántica felicitación para Andrés Tovar

La intérprete mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una emotiva felicitación de cumpleaños en honor a su esposo Andrés Tovar, productor de televisión con quien se casó en octubre de 2022.

“Si tuviera que definir la palabra plenitud sería con tu nombre, tu paso por este mundo hace la diferencia. No solo por esa carcajada deliciosa y cara de travesura o por tu capacidad de sentir y conectar con la gente que más te necesita, o por tu inmenso amor por la vida y hacer justicia. No hay día q no agradezca tu existencia, por que eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano”, comenzó.

(Foto Instagram: @atovarp)

Mi alma te estaba esperando y SI existías !!! SI eres de carne y hueso y SI eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartirme cada día lo bonito que es vivir la vida en amor sano. Que eres consciente de lo importante que es trabajar por ser mejores, por crecer y tomarnos de la mano bien fuerte y para lograrlo juntos. Gracias por invitarme a recorrer un sin fin de emociones contigo, las más retadoras y hermosas de la vida, gracias por ser tú, tan humanamente real y tan increíblemente cierto.