Cientos de personas despidieron a Lisa Marie Presley en Graceland en un memorial público

Los fanáticos asisten a un memorial público para la cantante Lisa Marie Presley, la única hija del "Rey del Rock 'n' Roll", Elvis Presley, en Graceland en Memphis, Tennessee, 22 de enero de 2023 (Reuters)

Cientos de personas se reunieron en el jardín delantero de Graceland en una mañana gris y fría de domingo en Memphis para llorar la muerte y recordar la vida de Lisa Marie Presley, que falleció el 12 de enero a causa de un paro cardíaco.

Algunos dolientes sostenían flores mientras esperaban a que comenzara el servicio bajo los altos árboles del césped de Graceland, la casa donde Lisa Marie vivió de niña con su padre, Elvis Presley.

La mansión, propiedad de Lisa Marie Presley, se ha convertido en un museo y atracción turística que cientos de miles de fanáticos visitan cada año para celebrar la vida y la música de Elvis, fallecido en 1977.

La propiedad, en el sur de Memphis, era el domingo un lugar de tristeza y recuerdos sombríos. Presley, cantautora de 54 años dedicado al legado de su padre, murió el 12 de enero a los 54 años. Ese mismo día había sido trasladada de urgencia a un hospital del área de Los Ángeles después de sufrir un paro cardíaco en su casa.

Alanis Morissette rindió tributo a Lisa Marie Presley

El servicio comenzó con el canto de “Amazing Grace” por Jason Clark & The Tennessee Mass Choir.

“Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud por el amor, la compasión y el apoyo que han mostrado a nuestra familia durante este difícil momento”, decía un mensaje de la familia Presley escrito en el programa del servicio. “Siempre les estaremos agradecidos”.

Axl Rose cantó en la honor a Lisa Marie Presley

La madre de Lisa Marie Presley, la actriz Priscilla Presley; su hija, la actriz Riley Keough; Sarah Ferguson, la duquesa de York; y los cantantes Billy Corgan, Alanis Morissette y Axl Rose, fueron parte del funeral público que se transmitió en vivo por YouTube.

“Nuestro corazón está roto, Lisa, y todos te amamos”, dijo su madre, Priscilla Presley, en el servicio en el jardín delantero de Graceland. “Lisa Marie Presley fue un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en todo el mundo”.

Priscilla Presley durante el memorial de su hija Lisa Marie Presley, en Graceland Mansion en Memphis, Tennessee (Reuters)

Ferguson recordó a su amiga con una cita de su ex suegra, la reina Isabel II.

La ex esposa del príncipe Andrés, de 63 años, habló en el servicio conmemorativo de Presley en Graceland el domingo en un esfuerzo por “celebrar a la extraordinaria Lisa Marie”.

“Sissy, esto es para ti con cariño”, dijo Ferguson. “Mi difunta suegra solía decir que nada que se pueda decir puede comenzar a quitar la angustia y el dolor de estos momentos, porque el dolor es el precio pagamos por amor. Y tenía razón”.

“Vemos a Priscilla como madre de Lisa Marie, miramos a Lisa Marie y decimos: ‘Perdiste a un hijo’”, dijo Ferguson sobre el hijo de Presley, Benjamin. “Madres que pierden hijos, no hay palabras para eso. Entonces, por Riley, por Harper y Finley y toda la familia, marchamos hacia adelante para apoyarlos. Todos estamos con ustedes. Si solo extiendes tu mano, estaremos allí. Definitivamente estaré allí”, expresó la duquesa de York.

Sarah Ferguson (Reuters)

El servicio público se llevó a cabo en el jardín delantero de la mansión Graceland en Memphis, Tennessee, con los miembros de la familia Priscilla, su hija Riley Keough, su medio hermano Navarone García, su ex esposo Michael Lockwood, sus hijas gemelas de 14 años Finley y Harper y la novia del difunto hijo Benjamin, Diana Jay, todos vinieron en apoyo de Lisa Marie

Los cantantes Alanis Morissette, Billy Corgan y Axl Rose actuaron en el servicio.

Lisa Marie Presley tiene hijas, la actriz Riley Keough y las gemelas de 14 años Finley y Harper Lockwood.

Dos días antes de su muerte, había aparecido con su madre, Priscilla Presley, en los Globos de Oro en Beverly Hills, California, donde el actor Austin Butler ganó el premio al mejor actor por interpretar a su padre en la película “Elvis”. Butler rindió homenaje a ambas mujeres en su discurso de aceptación.

Baz Luhrmann, Austin Butler, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough y Harper Lockwood posan en una ceremonia en el teatro chino TCL en Los Ángeles, California, en junio de 2022 (Reuters)

Durante un servicio conmemorativo, el esposo de la actriz, Ben Smith-Petersen, reveló que la pareja es padre de una hija mientras compartía un homenaje en nombre de su esposa, quien fue sentado en la primera fila.

“Espero poder amar a mi hija como me amaste a mí, como amaste a mi hermano y a mis hermanas. Gracias por darme fuerza, mi corazón, mi empatía, mi coraje, mi sentido del humor, mis modales, mi temperamento. , mi salvajismo, mi tenacidad. Soy producto de tu corazón, mis hermanas son producto de tu corazón, mi hermano es producto de tu corazón”, dijo Smith-Petersen de su suegra, leyendo las palabras de su esposa.

Te puede interesar: Se conocieron nuevos detalles de la muerte de Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley

Smith-Petersen, quien se casó con Keough, de 33 años, hace ocho años, no dio detalles sobre cuándo nació su hija o su nombre

Keough, quien es la hija del difunto Presley y el músico Danny Keough, conoció a Smith-Petersen mientras filmaban “Mad Max: Fury Road” en 2012.

El actor Justin Butler también estuvo en Graceland en compañía de su novia, la modelo Kaia Gerber.

Los restos de la cantante Lisa Marie Presley descansan junto a su hijo, Benjamin Keough, que se quitó la vida en 2020 (Reuters)

Presley comenzó su carrera musical en la década de 2000 con dos álbumes, “To Whom It May Concern” y “Now What”, que llegaron al top 10 de la lista de Billboard 200.

Se casó y se divorció cuatro veces, incluso con la estrella del pop Michael Jackson y el actor Nicholas Cage.

Era hija única de una de las más grandes estrellas de la música estadounidense y tenía 9 años cuando Elvis Presley murió de insuficiencia cardíaca a los 42 años en 1977 en Graceland. La mansión es ahora una popular atracción turística.

Fna foto de la familia Presley en Graceland mientras los fanáticos de asisten a un memorial público por Lisa Marie Presley, la única hija del "Rey del Rock 'n' Roll" (Reuters)

Tras el funeral, los dolientes realizarán una procesión por el Jardín de la Meditación de Graceland, donde será enterrada junto a la tumba de su hijo, Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020 a los 27 años y junto a su famoso padre.

Graceland atrae a más de medio millón de visitantes al año, es la segunda casa más visitada en los Estados Unidos, solo después de la Casa Blanca. Fue declarado monumento histórico nacional en 2006.

Desde su muerte, Presley fue incluido en cuatro salones de la fama de música: el Salón de la Fama del Rock (1986), el Salón de la Fama del Country (1998), el Salón de la Fama del Gospel (2001) y el Salón de la Fama del Rockabilly (2007).

(Con información de AP y Reuters)

Seguir leyendo: