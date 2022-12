Shania Twain y su empoderador discurso como Ícono de la música: “Lo único que quiero es inspirar”

Shania Twain cantó en los People’s Choice Awards 2022, donde se coronó como el 'Music Icon' del año

La noche de este martes 6 de diciembre la industria del entretenimiento estadounidense celebró una de sus galas más importantes, los People Choice Awards 2022, donde a través de 40 categorías fueron galardonadas diversas personalidades de la televisión, el cine, la música y la cultura pop que logaron un trabajo destacado durante el último año en los escenarios y las pantallas.

Y sin duda, esta noche fue una de las más importantes en la trayectoria Shania Twain, quien posee una larga trayectoria artística que fue reconocida con el premio especial “Ícono de la música” en el escenario donde tuvo una presentación especial.

Antes de dar inicio la esperada ceremonia, la intérprete de country y pop desfiló por la alfombra azul del evento realizado en el Barker Hangar en Santa Mónica, California y llamó la atención por su revelador atuendo, un vestido negro ceñido a su figura y completamente transparente en la parte superior, diseñado por la firma estadounidense Rodarte.

Con un renovado look en tono rosado, la artista de 57 años brilló en la alfombra azul y en el escenario del evento celebrado en Santa Mónica, California (Foto: Reuters)

La intérprete de Man I Feel Like a Woman lució un top en animal print que llevó a juego con una especie de capa, y para coronar su look, optó por cambiar su tono de cabello castaño por un rosa, color en tendencia esta temporada.

A su llegada al magno evento creado en 1970, la cantautora y también actriz canadiense se dijo agradecida de que su carrera sea reconocida y se confesó emocionada de poder subir al escenario para mostrarle al público su propuesta artística:

“Estoy honrada de estar aquí y de ser reconocida. Es emotivo, adorable. Y es emocionante estar en el escenario y mostrar lo que hago”, dijo a su paso por la alfombra azul previo al evento que reconoció su trayectoria de cuatro décadas en la industria musical.

La artista se dijo conmovida y agradecida con aportar con su propuesta artística a la cultura pop del mundo (Foto: Reuters)

Una vez en la gala, la artista de 57 años subió al escenario para interpretar un medley de sus mayores éxitos, incluida su canción recién lanzada Walking Up Dreaming, que se incluirá en su próximo álbum Queen of Me, a estrenarse en febrero de 2023.

La noche de premiación marcó el regreso de la cinco veces ganadora del Grammy al escenario de los People’s Choice Awards, luego de que en 2005 la estrella recibiera el galardón a Cantante Femenina Favorita de Country.

“Estoy tan increíblemente honrada de ser nombrada icono de la música. Tengo los mejores fans del mundo. Me han apoyado desde los primeros días, y es su amor y pasión lo que me hace seguir adelante. Estoy encantada de volver a la gira y traerles mi nueva música y los temas favoritos del público”, expresó la famosa para E! Entertainment.

Tras su presentación musical, donde ataviada con un enterizo color dorado con brillantes y que contó como escenario con cactus para dar el feeling del viejo oeste, interpretó fragmentos de sus exitosos temas, Shania pronunció un emotivo discurso en el que agradeció la condecoración y recordó a su madre Sharon Morrison.

“Yo no sé si he tenido un impacto significativo, pero lo único que quiero es inspirar a la gente con mi música. Siempre extraño a mi mamá en estos momentos de mi vida, a ella le hubiese encantado ver a su niñita viviendo este momento, pero saben que mis fans y mi equipo, ustedes son los que realmente llenan ese espacio. No el espacio de mi madre, pero ustedes están conmigo celebrando, estamos celebrando juntos y me hicieron sentir especial y amada durante toda mi carrera y estaré siempre agradecida por esto, gracias”, contó la estrella tras su interpretación rodeada de un cuerpo de bailarines.

La intérprete de temas como That Don’t Impress Me Much y You’re Still the One se dijo impresionada de que “estas canciones pudieran ser tan poderosas cuando las grabas y las compartes con el mundo entero, es un honor enorme recibir este premio compositora, y sabes qué, lo que más me llena es que mucha gente haya conseguido inspiración y fuerza en mis canciones, los amo por ello”.

La artista quien desde 2018 ha hablado de los abusos sufridos a manos de su padrastro durante su infancia, destacó los aspectos que la han hecho encumbrarse en la escena musical como una figura indispensable de la cultura pop contemporánea.

“Parte de la diversión en mi carrera, que ha sido muy divertida, desde la moda hasta todo lo que he expresado en mis videos musicales... celebro toda la influencia que yo haya podido ser en la cultura pop, me hace sonreír y pensar en los primeros videos que hice”.

Finalmente y previo a recibir una gran ovación, la artista femenina de country más vendida en la industria discográfica emitió un mensaje de empoderamiento.

“Quiero decir: móntense en su caballo individual y en sus ideas locas, sean valientes y recuerden que hay poder en los números, estamos aquí juntos, amor es amor y cuando se te cierra una puerta en la cara, corre y brinca esa puerta y la pateas hasta que la abras, si no te vas a arrepentir, sólo te puedo decir ‘sé la reina de ti misma’, gracias”, expresó la famosa con una gran sonrisa.

