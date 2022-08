Grupo Firme estrenó ‘Pa´todo el año’ cover dedicado a José Alfredo Jiménez

Grupo Firme estrenó canción dedicada a José Alfredo Jiménez Fotos: Twitter @HistoriayDatos/@grupofirme

Durante la primera semana de agosto la agrupación encabezada por Eduin Caz, Grupo Firme sorprendió a sus millones de seguidores al estrenar su más reciente éxito Pa´todo el año, el cual era un secreto a voces, pues era un homenaje al icónico cantante de Camino de Guanajuato, José Alfredo Jiménez.

La canción fue difundida por medio de su canal de YouTube y en pocas horas de su difusión oficial ya se encuentra en tendencias en las redes sociales y con más de 250 mil reproducciones y 23 mil “me gustas”, además de cientos de comentarios que alagan el proyecto de los jóvenes.

El nuevo sencillo de la banda originaria de Culiacán, Sinaloa, se grabó en formato en vivo, y en las imágenes aparecen Alexander García El Fantasma y Luis Alfonso Partida El Yaki, amigos de los integrantes de Grupo Firme y fieles fanáticos de José Alfredo Jiménez.

“Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor”, dice el coro de la canción que es de la autoría del también conocido como El poeta del pueblo.

Cabe destacar que esta canción podría formar parte del repertorio elegido por Grupo Firme para su gira Enfiestados y Amanecidos Tour 2022 que se llevará a cabo en lo que resta de este 2022 y con la que recorren diversas plazas de Estados Unidos y México como en San Diego a finales de agosto.

Hasta el momento el material audiovisual ha sido bien recibido por parte de los seguidores de Grupo Firme quienes impregnaron su distintivo sello a la canción del icónico intérprete de canciones como En el último trago, Llegó borracho el borracho, Un mundo raro, Si nos dejan y varias más.

Grupo Firme invitó a diversos artistas para su reciente cover en honor a José Alfredo Jiménez Foto: Instagram/@eduincaz

“Amo sus canciones, me causan sed de la peligrosa”. “Que sigan los éxitos y esta música Fregona ¡Y Puro Grupo Firme!”. “Cualquier canción interpretada a tu manera (Eduin Caz) siempre es un éxito”. “Un éxito más de Grupo Firme”. “Me encanta esta música y esa letra tan hermosa con tanto sentimiento que viva México”, son algunas reacciones recuperadas en YouTube.

A pesar de que han pasado más de 40 años de la muerte de José Alfredo Jiménez su música sigue resonando en las nuevas generaciones gracias a los artistas que han grabado una gran cantidad de diferentes versiones del legado musical del cantautor originario de Dolores, Guanajuato.

Cantantes de todo género como Maná, Julio Iglesias, Saúl Hernández, Raphael, Julieta Venegas, Enrique Bunbury, Los Tigres del Norte, La Banda El Recodo y ahora Grupo Firme por mencionar a algunos son los que han encarnado en sus voces las prodigiosas canciones compuestas por José Alfredo Jiménez.

CIUDAD DE MÉXICO, 24MARZO2022.- Primer concierto de cuatro en el Foro Sol de la banda de regional mexicano Grupo Firme quienes presenta su gira Enfiestados y Amanecidos, Tour 2022. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Actualmente, Grupo Firme se ha convertido desde sus trincheras y respectivos estilos, en uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana a pesar de las polémicas en los que se han visto inmiscuidos ante el ojo público como los artistas bien posicionados que son.

Durante este 2022 la agrupación conformada por 7 integrantes, han sabido ganarse el cariño de los mexicanos y han sido reconocidos en diversas plazas oficiales como en mayo pasado cuando fueron invitados por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para otorgarles el reconocimiento de “Huésped Distinguido”.

