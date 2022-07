¡Adiós Ester Expósito y Shannon de Lima!: Alejandro Speitzer publicó fotografía con quien podría ser su nueva novia

(Foto: IG @alejandrospeitzer)

Alejandro Speitzer no solo se ha convertido en uno de los rostros más codiciados por grandes casas productoras para protagonizar sus series y películas, sino también en uno de los ídolos juveniles masculinos que más relevancia tienen pues su pasado en proyectos infantiles de Televisa le ha permitido tener grandes vínculos nostálgicos con sus fans que ahora también son adultos.

Por ello, todo lo relacionado a su vida profesional pero sobre todo personal es de gran interés público, siendo sus relaciones sentimentales de lo más buscado y comentado en redes sociales pues sus fans son muy cuidadosos con los movimientos e interacciones que tienen, ya que a pesar de que en el pasado compartía ese tipo de información, sus malas experiencias posiblemente lo orillaron a ser ahora más discreto.

Una nueva foto publicada por el en su cuenta oficial de Instagram rápidamente se ha vuelto viral, pues a pesar de que no hay casi nada de información sobre quien lo acompaña, la descripción que contiene un corazón ha hecho que sus millones de fans consideren a la mujer que sonríe a su lado desde un yate como su nueva conquista sentimental.

A pesar de que no hay etiquetas que puedan ayudar a descubrir de quién se trata, el actor ya ha recibido una gran cantidad de likes y comentarios donde la referencia a la que puede ser su ahora exnovia, no dejan de repetirse, pues no pasaron muchos meses desde que el actor de Oscuro Deseo se dejó ver de manera pública con la ex novia de Marc Anthony, Shannon de Lima.

“¿Dónde quedó Shannon de Lima? Ni dos meses de que se animaron a decir que eran novios para que ahora salgan con que ‘Siempre no’, me va a dar mucho coraje”. “Pues como todo mundo está escribiendo aquí y creo que comparto el sentimiento al mil por cierto: ¡Duren!”. “Pues que lo lleve al cielo y las estrellas por todas nosotras, porque sigue con pura niña que parece súper modelo y pues una no tiene gran oportunidad”. “Vaya, no cabe duda que este hombre de verdad tiene algo muy cañón porque solo él se atreve a dejar a Ester Expósito y Shannon de Lima”, escribieron.

