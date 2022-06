Ripley negó que Kim Kardashian haya dañado el icónico vestido de Marilyn Monroe

El vestido adornado con más de 2500 cristales fue hecho a medida para Monroe

La franquicia estadounidense Ripley’s Believe It or Not! (Ripley, ¡aunque usted no lo crea!) dedicada a la investigación de acontecimientos extraños o curiosos, negó este jueves los rumores de que Kim Kardashian hubiese dañado el icónico vestido de “Feliz cumpleaños” de Marilyn Monroe, tras usarlo para una entrega de premios.

Chad Michael Morrisette, propietario de una empresa de suministro de maniquíes y quien una vez manejó la ceñida bengala que usó Kardashian brevemente en la Met Gala, dijo que reciente vio un daño en la prenda cubierta de cristal luego de visitar una tienda de Ripley en Los Ángeles.

Morrisette compartió fotos tomadas el 12 de junio del vestido de 60 años, con un amigo y compañero coleccionista de Monroe, quien causó revuelo a principios de esta semana cuando publicó fotos de antes y después en las redes sociales.

“Eso me pone triste. Salí corriendo llorando”, dijo Morrisette a The Associated Press.

Kardashian se cambió y se puso una réplica después de subir la Gran Escalera del Museo Metropolitano de Arte el 2 de mayo. Ella usó el vestido color nude por solo unos minutos. Ripley compró el vestido por USD 4,8 millones en 2016 en una subasta. Morrisette dijo que lo contrataron para poner en escena recuerdos de Monroe que incluían el look que usó la afamada actriz esatadounidense en 1962 para darle una serenata al entonces presidente norteamericano, John F. Kennedy por su cumpleaños número 45.

“Desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde se lo devolvieron, el vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó”, dijo Amanda Joiner, vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley, en el comunicado. declaración.

Ella estuvo con el vestido el día de la gala y durante su trayecto desde Orlando, Florida, donde se exhibió por última vez, a Nueva York, según Ripley’s.

Morrisette compartió fotos tomadas el 12 de junio del vestido de 60 años con un amigo y compañero coleccionista de Monroe, quien causó revuelo a principios de esta semana cuando publicó fotos de antes y después en las redes sociales.

Las fotos de Morrisette, junto con las imágenes del vestido antes de la Met Gala, encendieron las redes sociales con críticas referentes a que Kardashian no debería haber usado el vestido delicado e históricamente notable, ya que estaba hecho de una tela inflamable que ya no está en el mercado.

Morrisette dijo que estaba atónito al ver su condición. Dijo que vio la tela estirada en la cremallera trasera y los cierres de ganchos y faltaban nuevos cristales cosidos a mano. También dijo que los hombros parecían estirados. Dijo que ese nivel de daño no estaba presente en las más de una docena de veces que vio el vestido a lo largo de los años.

Ripley’s aseguró poco después de la gala, que se tuvo cuidado en el manejo del vestido y que no se permitieron alteraciones. Kardashian se cambíó y lució una réplica después de llegar a la parte superior de las escaleras. Mantuvo la parte de atrás del vestido escondida debajo de una chaqueta blanca, lo que llevó a especular que el vestido no tenía el cierre completamente cerrado.

Según Ripley’s, un informe escrito sobre el estado del vestido a principios de 2017 afirma que “varias costuras están tiradas y gastadas. Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material. Hay arrugas en la parte posterior por los ganchos”, entre otros casos de daño.

El vestido adornado con más de 2500 cristales fue hecho a medida para Monroe. Se basó en un boceto del famoso diseñador Bob Mackie, que trabajaba para el diseñador de vestuario Jean Louis en ese momento.

Mantuvo la parte de atrás del vestido escondida debajo de una chaqueta blanca, lo que llevó a especular que el vestido no tenía el cierre completamente cerrado (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Cuando se le preguntó por la reacción de Kardashian a la controversia de los daños, un representante transmitió la declaración de Ripley sin comentarios adicionales.

Ripley dijo que le permitió a Kardashian usar el vestido para mantener vivo el legado de Monroe.

“Nuestra misión es entretener y educar a los visitantes y fanáticos, y generar conversaciones como el discurso sobre el vestido de Marilyn Monroe hace precisamente eso”, dijo la compañía. “No importa de qué lado del debate estés, la importancia histórica del vestido no ha sido negada, sino más bien destacada. Ahora se ha presentado el legado de Marilyn Monroe a un grupo completamente nuevo de jóvenes”.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: