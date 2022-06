Ricardo Fastlicht confesó que “nadie daba ni un peso” por ‘Me caigo de risa’ en sus inicios

Ricardo fue uno de los pioneros de Me Caigo de Risa Captura de pantalla Instagram @fastlicht y @mecaigoderisaof

Me Caigo de Risa es un programa que ha destacado por la ardua creatividad de los participantes en el escenario, lo cual lo posicionó como una de las emisiones cómicas de improvisación más vistas en la televisión mexicana.

Tal programa es dirigido por Mauricio Castillo y producido por Eduardo Suárez desde el año 2014. Actualmente, terminó su octava temporada y a lo largo de todas sus emisiones, el divertido y carismático Faisy ha llevado consigo a la familia disfuncional a los escenarios para lograr un gran entretenimiento.

No obstante, todo programa tiene sus obstáculos y este no es la excepción. Ya que, en el más reciente capítulo de Pinky Promise, canal de YouTube de la cantante Karla Díaz, tres artistas representantes de Me Caigo de Risa fueron invitados para relatar algunos de sus pasajes en la pantalla chica.

La familia disfuncional de Me Caigo de Risa (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

Yurem Rojas, Marizel Olle y Ricardo Fastlicht,-integrantes de la familia disfuncional-, estuvieron a lado de Karla Díaz, quien al cuestionar cómo surgió este cómico programa, los primeros mencionados voltearon a ver a Ricardo, pues él fue uno de los pioneros de la famosa emisión.

Ricardo participó con su gran sentido del humor en los escenarios del programa desde hace ocho años. Ante ello, Fastlich confesó algunos aspectos que sorprendieron Karla, pues el comediante reveló que en un inicio al productor y a él les pareció una gran idea para la empresa, pues nunca antes se había visto:

“A mí Lalo me habló y me enseñó un video y me dijo ‘oye tengo este formato francés de un programa de improvisación’ y lo vimos en su oficina y yo dije ‘yo tengo que hacer ese programa’”

No obstante, Ricardo mencionó que luego de unos meses no se habría concretado nada sobre llevar a cabo las grabaciones, lo que le preocupó, pues, en ese entonces nació su bebé y necesitaba trabajo:

Ricardo ha destacado por ser un gran comediante Instagram @fastlicht

“Pasaron un par de meses y le dije (a Lalo Suárez) ‘oye qué onda, ¿hay trabajo o no hay trabajo?’ Pero más que eso era que yo quería hacer un programa de improvisación”, relató el famoso.

Asimismo, puntualizó que la idea de la emisión no tendría valor para los foros de Televisa, sin embargo, las cosas cambiaron posteriormente y el tema se volvió un icono en la televisión:

“De pronto vi esto como un formato mucho más grande y cuando me dijo ‘Sí se hace’, armó su familia disfuncional y empezamos a grabar un programa que nadie daba un peso por él, la verdad”, afirmó.

Ricardo fue invitado al canal de Karla Díaz, Pinky Promise Instagram @fastlicht

Ante ello, Fastlich agregó que el programa generó tan pocas expectativas que, incluso, no grabaron en los foros de la empresa de San Ángel: “Ni en Televisa grabábamos, grabábamos en los estudios Churubusco y salíamos una vez a la semana y era a las diez y media de la noche en una barra de canal cinco”.

No obstante, la situación dio un giro radical y hoy en día es uno de los programas favoritos en México: “Nos empezó a ir bien y de pronto cambió a un lenguaje diferente el programa y entraron segunda, tercera, cuarta generación. Se hizo un programa familiar que lo ve mucha banda de niños y mucha gente grande y es un programa familiar que reunió de nuevo a la familia a ver la televisión juntos”, cerró el famoso.

Es claro que Me Caigo de Risa, es y será un programa que sorprende cada día más con las ocurrencias de los que lo conforman. Incluso, los invitados agradecen la invitación para participar y pasar un rato indudablemente ameno.

SEGUIR LEYENDO: