Video filtrado de Christian Nodal causó polémica por supuesto tocamiento a su hermana

Filtraron un video de Nodal tocando el trasero de su hermana. Crédito: (TikTok/@noti.chisme)

Mientras Christian Nodal se encuentra bajo el ojo del huracán por su reciente ruptura con Belinda y las conversaciones que publicó de su ahora ex pareja, una persona filtró un video donde se le vio bailando con su hermana, sin embargo, un detalle despertó todo tipo de críticas por parte de los internautas.

En la breve grabación, se pudo ver al intérprete de Adiós Amor luciendo sus pasos de baile junto a Amely González Nodal en lo que parece ser una reunión familiar; hacia el final del video y sin previo aviso, el cantante apretó con fuerza una nalga de su hermana y luego se alejaron riendo.

Christian Nodal y su hermana Amely (Foto: Instagram/@amelynodal/@nodal)

Aunque podría tratarse de una broma, una manera en que se relacionan o una actuación que fue sacada de contexto, algunos internautas consideraron que el gesto habría tenido una intención inadecuada tratándose de familiares, incluso hubo quienes señalaron que lo habría hecho sin su consentimiento.

En las diversas redes sociales donde se difundió el video, las personas hicieron comentarios como: “Pues se ve que no le agrado a la hermana”, “Claro que no es correcto, el respeto empieza por tu propia familia” y “Creo que es súper incómodo, mis hermanos y yo nos llevamos super, pero de eso a tocarnos de más, no”.

Así fue la polémica acción (Foto: captura de TikTok/@noti.chisme)

Por otra parte, hubo quienes señalaron que ese tipo de actitudes son normales e inofensivas pues también las hacen con sus hermanos y hermanas, “es dependiendo de como se lleven, a mi se me hace super raro pero he conocido otros hermanos que lo hacen y equis no lo ven con malicia” y “yo sé lo hago a mi hermano para que se enoje no por morbo ni nada de eso ya es cada quién” fueron las opiniones de diversos internautas.

El video de Nodal que generó polémica por un tocamiento supuestamente indebido alcanzó más de 50 mil “Me gusta” en TikTok, pero hasta el momento, ni el cantante ni su hermana han respondido por dichas críticas.

Cabe señalar que Christian Nodal es una persona muy familiar. En varias ocasiones, el artista ha hablado de la gran relación que mantiene con sus papás, Jaime y Cristy, con su hermano pequeño Alonso y en especial con Amely.

Así celebró Nodal el cumpleaños de su hermana menor (Foto: Instagram)

El vínculo que el intérprete de De los besos que te di mantiene con su hermana es tal que el año pasado decidió tatuarse el nombre de ella en la pantorrilla. “Te amo ‘emanita’ @amely_gn”, escribió el novio de Belinda en aquella ocasión.

Por otra parte, este sería el segundo video filtrado de Nodal en menos de una semana, ya que hace pocos días algún internauta publicó una grabación donde se le vio bebiendo alcohol directo de sus premios Grammy.

Hace un día Christian Nodal reapareció tras conversación filtrada con Belinda, su declaración sucedió durante el lanzamiento de GenMex, la nueva marca de Amazon Music que busca hacer crecer a la música regional mexicana y que tiene como objetivo “romper barreras y desafiar los prejuicios celebrando la evolución del estilo de la cultura y el género”.

En el evento, realizado en el Sunset Boulevard de Los Ángeles y donde se reunieron todo tipo de celebridades, se mostró un video donde Nodal fungió como protagonista, tras su más reciente escándalo.

Hace pocos días se filtró un video de Nodal bebiendo alcohol en sus premios Grammy (Foto: Instagram/@telemundo)

Así, con botas y sombrero, se puede observar al cantante de Botella tras botella aparecer rodeado de velas y posteriormente manejando en la carretera:

“Estas se las dedico a mis héroes, a los que me enseñaron a sentir desde antes de nacer. Ellos me enseñaron invocar la magia de mis tierras, sus voces las llevo dentro de mí. Por eso hoy, me atrevo a viajar sin miedo ni arrepentimiento.” mencionó.

SEGUIR LEYENDO: