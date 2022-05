Ingrid Coronado se “desnuda” para sus lectores con su nuevo libro “MujerON”

Ingrid Coronado, "MujerON" (Foto: Hugo Avreimy)

Después de separarse del mundo por completo y dejar a un lado todos los escándalos que, en algún momento le hicieron daño, Ingrid Coronado se desnuda para todos los lectores, pues la conductora y escritora publicó MujerON el cual quiere que mujeres y hombres logren encontrarse a sí mismos para poder ser lo que quieren ser.

Ni el calor de la tarde y mucho menos las alturas impidieron que Ingrid Coronado se mostrara tal cual es, una persona libre que se conoce y se ama tal cual.

Muchas personas en México la han visto en diversos programas de televisión, algunos la escuchan y ahora la comunidad lectora podrá adentrarse a la parte más íntima, pues al leer un libro, estamos leyendo no solo lo que piensa, sino también lo que cree y lo que siente.

Aunque una de las cosas que sorprendieron a Ingrid fue la manera de cómo pudo escribir tan fluido, pues cuenta que con una copa de vino en mano y con su computadora portátil vivió una “cuarentena”, pues no salió de su casa durante cuarenta días que logró terminar el libro, pero si tardó cuatro meses para hallar ese título que ahora lo presume a todo México MujerON.

Con invitación a asistir a la presentación de su libro, la escritora brindó un espacio a Infobae Leamos, en uno de los pisos del hotel Ritz-Carlton, para hablar sobre lo más el momento más intimo que es este libro, pues esta es la primera vez que se “desnuda” para sus lectores.

Ingrid Coronado, "MujerON" (Foto: Hugo Avreimy)

“Aquí no solo están leyendo mi pensamiento, están viendo mis entrañas, mi alma entera. La portada justo quería enseñar eso, que estoy desnuda, que estoy diciendo cosas que jamás me imaginé que me iba a atrever a decir”.

“A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos de mi vida íntima, por supuesto que no, pero a través de este libro estoy relatando algunas de las situaciones que más me han dolido y algunas de las situaciones que más me han movido, pero todas con la intención de compartir cómo salir adelante a través de esas situaciones”.

Es aquí donde Ingrid se sinceró en la cual dijo que muchas de los consejos que le dijeron los terapeutas que ha visto es que se meta en trabajar de manera personal y profundo “todo lo que me sirvió está justo aquí en este libro”.

En este proceso, mencionó que fue fuerte “lloré, me reí, volví a llorar más, pero fíjate que nunca hubo un punto de ´esto no lo voy a contar´, como que yo tomé la decisión de desnudarme y lo hice. Yo no sabía si lo iba a publicar”.

Esto lo hizo para expresarse con todo lo que es ella “escribí las historias, todo y sin ningún filtro. Cuando lo terminé, después de cuarenta días, me di cuenta de la transformación que había en mí. Me di cuenta de como yo ya era una mujer distinta. Como me relacionaba era distinto y dije: ´esto si está bueno, porque yo lo que quiero es que las demás personas vivan esto que viví yo y por eso que tomé la decisión de compartirlo a través de cada una de estas páginas”.

Una de las cosas que más le costó trabajo y tuvo que enfrentarse para poner el ejemplo de ser MujerON fue cuando grabó el audiolibro, pues “Cuando pensé que ya había tomado mi acto más valiente grabé el audiolibro, ahí es donde dije: ´en la torre, ahora ¿cómo voy a decir esto?´”.

Ingrid Coronado, "MujerON" (Foto: Hugo Avreimy)

“No es lo mismo escribirlo que decirlo, ahí si dije: ´¿no lo podemos editar?´ y no, tengo que confiar en que estas historias, de alguna manera, me van a ayudar a conectar con las personas y el mostrarme así, con los capítulos más vergonzosos, más dolorosos, las cosas más difíciles que he tenido que atravesar como ser humano y como mujer también, siento que de alguna manera esto me conecta con las demás mujeres porque todas hemos vivido situaciones similares. Sería difícil pensar que en una cultura como esta hay mujeres que no hayan tenido algún tipo de violencia, por ejemplo. Yo creo que todas lo hemos vivido”, comentó.

Las vivencias que muestra Ingrid en su libro no solo son de ella, son escenarios de la vida diaria y que “a lo mejor cambian los personajes, situaciones, pero todos hemos vivido situaciones que se parecen mucho. De alguna manera se que mi historia es la historia de muchísimas mujeres y yo lo que quiero es que hagamos comunidad, que nos tomemos de la mano y juntas salgamos adelante y que tomemos de la mano también a los hombres y les digamos ´esto no nos hace bien, en buena onda, date cuenta´”.

“Si quieres tener una buena relación con una mujer, te tienes que dar cuenta de cómo nos lastimas. A lo mejor la cultura que has visto te dice que eso no está mal, pero nos estas lastimando y entonces si quieres que yo te hable y que comparta mi vida contigo, pues valdría la pena que tu sepas de qué forma me estas lastimando a mí y entonces podamos tener una relación real como pareja, trabajo, como hermana, hijos y padres, amigos, y finalmente creo que muchas cosas que no sabemos que son de gravedad, hasta que las experimentas tú en carne propia, es donde dices: ´híjole, esto no lo vuelvo a hacer´”, expresó.

También hizo una invitación a los hombres, pues afirma que este libro no solo son consejos para las mujeres, sino que también son para esos Hombrerones y que entiendan del por qué se les dice esto.

"MujerOn", Ingrid Coronado

“Yo lo que quiero, invitando a los hombres que lean este libro, es que se den cuenta de todas aquellas cosas en las que podrían estar lastimando, pero es importante que sepas que el 80% de este libro no es de mujeres, es para cualquier persona que quiera ser feliz, estar mejor, quiera superar adversidades. Es un libro escrito para hombres y para mujeres que, si bien se llama MujerON, también hay mucho dedicado para los hombres”, finalizó.

En el libro vamos a ver las situaciones que Ingrid Coronado ha sufrido, pues desde los momentos que sus supuestas parejas la menospreciaron hasta especificar ese hombre “ratón”, el cual el capítulo tres hace un análisis para que lo puedas identificar.

“Recuerdo a una pareja que, la primera vez que estuvo conmigo en la intimidad, dijo que me amaba. Yo le creí. Pero más bien creo que lo que veía de mí era a una mamá. Su madre parecía una mujer triste, sin mucho mundo, pero dentro de lo que cabe, una persona normal. Pero sólo parecía”, escribió en el inicio del capítulo.

Definiendo a ese “Hombre Ratón” como “ese inseguro o ´sácale punta´. Astuto, audaz, pero no muy inteligente. Poco constante. Es el que tiende a ponerse por encima de quien puede, pero se hace chiquito frente a quien no puede. Muchas veces consigue lo que quiere a través de mentiras. También es un hombre que le teme al compromiso”.

Con el mostrar quien es, sin ningún filtro, Ingrid Coronado presenta MujerON, su segundo libro.

