Octavio Ocaña sabía que sus hermanas participarían en Vecinos

A finales de marzo, Ana y Bertha Ocaña anunciaron que serían invitadas especiales en Vecinos, la serie cómica donde su hermano menor le daba vida al personaje Benito Rivers.

“No somos parte del elenco de Vecinos, no vamos a serlo como tal, es una invitación como existen muchísimos invitados dentro del programa. Obviamente al ser nosotras hermanas de Octavio a la gente le llama mucho, le emociona mucho la idea y es algo muy bonito”, apuntó una de las jóvenes gemelas.

“Siempre nos ha gustado mucho la actuación, si se llega a dar la oportunidad estamos más que abiertas.”, señaló Bertha en ese momento, sin embargo, esta colaboración no surgió solo por la ausencia de Octavio Ocaña, pues el joven de 23 años ya sabía que se realizaría este encuentro y estaba ilusionado por elllo.

“La presencia de las hermanas de Octavio ya se había considerado desde antes, incluso Octavio estaba enterado y le había encantado la idea”, detalló el productor Elías Osorio en conversación con Las Estrellas.

El realizador también compartió que la participación de las hermanas será otra forma de recordar a Octavio Ocaña “Para la temporada 13 harán una aparición especial como familiares de los Rivers y no se sabe aún si más adelante puedan participar en más capítulos. También sirve como un homenaje a Octavio haciendo partícipe a su familia”, dijo.

Actualmente, se sabe que las jóvenes se caracterizarán como las gemelas que aparecen la película El Resplandor de 1980 (The Shinning, originalmente) e incluso ya hay un vistazo de sus vestidos azules con cinturón en color blanco.

“No sé pierdan la temporada 13 con todo nuestro amor y el de la producción de Vecinos realizamos está aparición en el edificio en memoria de nuestro angelito estamos seguras les va a encantar.”, escribió Bertha en su cuenta de Instagram.

La temporada 13 de Vecinos también tendrá la participación de otros invitados especiales, uno de ellos es Ignacio López Tarso. Luego del último capítulo de la edición anterior, se anunció que el actor estaría presente.

El pasado domingo 17 de abril se transmitió un pequeño adelanto en el que los personajes de Vecinos vieron al actor en una silla de ruedas mientras hablaban afuera del edificio y dijeron “Mira ¿No es López Tarso?”. El breve avance dejó ver que el actor de Macario interpretará al padre de Doña Lorena, a quien da vida Ana Bertha Espín.

La salida de Benito Rivers de la serie Vecinos se dio de una de las formas más conmovedoras que se ha visto en la televisión. En el capítulo se justificó la ausencia del actor al señalar que el personaje había conseguido un papel actoral fuera del país en donde interpretaría a un “ángel”.

Eduardo España fue el encargado de dedicar las últimas palabras: “Mendigo nariz de mosco, es que no vamos a ser los mismos sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel… Vuela alto Benito, vuela alto. Octavio siempre serás nuestro Benito”, expresó.

César Bono no se quedó atrás y como el popular cineasta que vive de sus recuerdos en películas, Frankie Rivers, le mencionó su cariño: “Benito hijo, sí ya sé que no querías ser actor, ni querías disfrazarte ni escuchar mis guiones, ay como que me perdonas condenado chamaco… yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora hijo, eres una gran estrella”, agregó el actor en la escena donde fingen hablar por teléfono con Octavio Ocaña.

