Eleazar Gómez aseguró que continúa recibiendo terapia: “Siempre he sido una persona tranquila”

El actor confirmó que luego de su detención sigue asistiendo a terapias. (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Luego de su detención por agredir a su ex pareja Tefi Valenzuela el pasado noviembre del año 2020, el actor mexicano Eleazar Gómez regresó al mundo de la música y con él una nueva actitud frente a los medios, dado que sigue en búsqueda de una readaptación social.

Ya que para una conferencia de prensa, el también cantante declaró los proyectos que ha relizado actualmente, así como el proceso que ha llevado a cabo para seguir adelante en su su vida personal.

Tras ser cuestionado sobre si recibe ayuda en cuanto al tema de violencia, Eleazar confesó: “Voy muy bien, seguimos en las terapias, y muy bien, creo que, todas las personas, es bueno que en algún momento las tomemos, porque nos ayudan para crecer como personas y nos ayudan a replantearte y recapacitar en muchas cosas. Y replantear muchas ideas, en la vida, me siento muy a gusto, muy tranquilo”, puntualizó.

Eleazar Gómez presentó a los medios el filme musical de su nuevo sencillo. (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Por otro lado, el famoso destacó que, a pesar de las críticas, conserva su buen sentido del humor: “Siempre he sido una persona divertida, siempre he sido una persona amigable, siempre he sido una persona tranquila y sobre todo muy apasionada”.

Además, constató que su familia no lo ha dejado solo, incluso, en la adversidad: “He tenido la bendición de siempre estar acompañado de mi familia y sobre todo de las dos personas que más amo en el mundo, que las tengo aquí enfrente, mi madre y mi hermana”.

Finalmente, presentó a los medios el videoclip musical de su nuevo sencillo titulado Bbesame, el cual realizó junto con Milo Campos, cantautor de género pop y urbano, de manera que el actor afirmó que se encuentra muy feliz con esta nueva etapa en su vida.

Eleazar se encuentra en un proceso de readaptación social. Instagram @eleazargomez333

Asimismo, medios validaron que el artista volvió a incursionar en el mundo de la actuación, ya que Gómez participará en el teatro junto con Aleida Núñez, quien durante una entrevista para De primera mano, ahondó en que se encuentra en un nuevo proyecto teatral llamado El tema y que está bajo la producción de Jesús Galeana.

“Parece ser que sí, porque sobre todo Jesús es una persona que además de ser un gran amigo es una persona de gran corazón y super profesional, él al momento de hablarnos a los que estamos perteneciendo al elenco pues es porque cree en todos y si le está dando esta oportunidad a él es porque lo va a hacer muy bien”, subrayó la actriz.

De tal forma que, la hermana del modelo, Zoraida Gómez, habló para la revista TVyNovelas sobre su regreso a los medios: “Me encanta. En esta carrera uno siempre tiene que luchar, nadie tiene todo comprado; él sigue haciendo sus cosas y la música le encanta, aunque ahora también tiene un proyecto en el teatro”, destacó.

También señaló que su hermano merece una nueva oportunidad en el mundo del espectáculo: “Todos las merecemos, y no solo una segunda... también una tercera, nadie es perfecto. En esta vida todos nos equivocamos y tenemos que seguir adelante”, acotó.

Zoraida Goméz señaló que su hermano merece una nueva oportunidad en el mundo del espectáculo. (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Por otra parte, la ex integrante de Rebelde (2004) negó que la situación que vivió Eleazar anteriormente sea un motivo que le afecte directamente a su familia: “Esto ya pasó, estamos en otro año y hay muchas cosas nuevas qué contar. Ya lo pasado, pasado; no podemos seguir hablando de lo mismo. Hay que ver a futuro”.

