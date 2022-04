Arcángel rechaza cantar en Venezuela mientras Maduro sea presidente y Omar Enrique lo califica de “estúpido”

El reguetonero puertorriqueño apareció en sus redes sociales pidiéndole a los promotores venezolanos que no lo llamen más y ni le ofrezcan dinero para que se presente en Venezuela, pues no lo hará hasta que Maduro deje el poder.

Sus palabras causaron molestia en el cantante Omar Enrique, quién, es bien sabido, es cercano al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que tiene sumida a Venezuela en una de las situaciones más lamentables del continente.

Todo comenzó el pasado 19 de abril cuando Arcángel, a través de un video, en redes sociales, reiteró que no visitará ni se presentará en Venezuela hasta que Maduro deje de ser presidente.

“Esto es para la gente de Venezuela, les voy a decir algo... a los promotores de Venezuela y eso. Ya yo fui (sic) bien claro y dije que hasta que no saliera ese hombre de allí, yo no iba a ir pa’ allá, porque... entiende tienen a uno de... los países favoritos de uno pasando trabajo y eso y yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas” comenzó diciendo en su video Arcángel.

El puertorriqueño además pidió a los promotores que no le ofrezcan dinero, porque no le interesa, ya que la primera vez que se presente en suelo venezolano lo hará completamente gratis.

“Dejen de estar llamándome ofreciendo dinero, que yo no voy a ir pa’ allá. Sabe lo que te digo, yo lo dije, la primera vez que yo vaya pa’ Venezuela va a ser de gratis. No voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría de veldad (sic) a un pueblo libre”, concluyó Arcángel en su video.

Estas declaraciones le llegaron al cantante venezolano Omar Enrique, también conocido como el príncipe del merengue, que se despachó contra Arcángel y no lo bajó de ridículo, estúpido e imbécil.

“Saludos a todos los que me ven en las redes sociales. El cantante puertorriqueño Arcángel. Hermano te voy a decir algo de corazón. Tú eres un ridículo, aquí en Venezuela nadie está pendiente de ti, ni nadie quiere saber de ti, ni nadie te anda buscando, ni tú eres una necesidad para el pueblo venezolano. Eres un ridículo, un estúpido. O sea, de verdad da pena ajena, que tú grabes eso”, comenzó diciendo el cantante venezolano.

En seguida, enumeró a una serie de artistas que se estarán presentando en Venezuela y continuó con los improperios contra el puertorriqueño, a quien le dijo que, en Venezuela nadie lo espera, nadie lo conoce y no es nadie.

“¿Sabes quién está en Venezuela aquí ahorita? DJ Luian, que es tu compadre, oíste. Está aquí. Va a cantar mañana con Eladio Carrión, con Neutro, con Noriel, en un concierto en Venezuela que está full. De verdad, hermano, das pena ajena. Nadie aquí en Venezuela quiere que tú vengas. Porque tú no existes, tú no eres nadie. O sea, das pena ajena. De verdad”.

Y concluyó diciendo que Arcángel tendrá que esperar hasta su más decrépita vejez para tocar suelo venezolano. “¿Sabes cuándo vas a venir? Cuando estés en bastón o en silla de ruedas. Porque allí es cuando va a salir Nicolás Maduro del poder, cuando tú estés en bastón y en silla de ruedas. Ridículo. Estúpido. No seas bobo. Eres un bobo. Aquí nadie te ha llamado para que vengas a cantar aquí. Imbécil”.

Aunque el video sorprendió al Arcángel respondió no saber quién es Omar Enrique, ni qué tipo de merengue canta, pues, dijo, no haber escuchado a ningún merenguero con ese nombre.

“El príncipe del merengue, un tal Omar Enrique. Pero de dónde es ese merengue que tú eres príncipe. ¿Qué tipo de merengue es el que tú haces?, que yo nunca he escuchado un merenguero llamado Omar Enrique, de dónde... Ah, es venezolano. Ah, con razón que está haciendo el video hablando mierda de mí”.

Y añadió que la carrera de Enrique es tan paupérrima que, por más que se presente en cientos de bodas, baby showers y fiestas de quince años, no lograría facturar lo que el puertorriqueño alcanza.

“Ese fue el cabrón que dijo que yo no estoy ni entre los 20 reguetoneros. Yo no estoy dentro de los 20 reguetoneros. Yo estoy entre los mejores reguetoneros de la historia, cabrón. Y cobro por un show lo que seguro tú tienes que hacer 500 bodas, 400 baby shower y 19.000 quinceañeros para tu llegarle a un cheque mío, oíste cabrón. Omar Enrique, el príncipe del merengue” concluyó Arcángel.

SEGUIR LEYENDO: