Héctor Sandarti pensó en quitarse la vida: “Yo quería ser todos menos yo”

Héctor Sandarti confesó que en algún momento pensó en quitarse la vida

Héctor Sandarti quien es conocido por ser uno de los rostros televisivos más populares de México, compartió el pasado 20 de febrero con Yordi Rosado en su programa de entrevistas en YouTube algunos pasajes complejos de su vida como la ocasión en la que pensó en quitarse la vida o su secuestro cuando recién comenzaba su carrera con Televisa.

El presentador de 53 años explicó que la ocasión en la que reflexionó en quitarse la vida fue propiciada por ser un infante introvertido y sufría bullying escolar y que esos problemas fueron consumiendo su propia seguridad por lo que se vio afectado en otros rangos de su vida como las calificaciones y su convivencia con sus personas allegadas.

“Mi personalidad no me ayudaba, yo quería ser todos menos yo (...) Un día mandan llamar a mi mamá y enfrente de mí le dice ‘Héctor este año no lo gana, su nivel académico es bajísimo, hay que hacer algo extraordinario puede perder la beca o hasta lo podemos expulsar’, entonces fue la primera vez que vi a mi madre llorar por mi culpa, yo cuando vi ese cuadro, yo me dije ‘no lo puedo permitir que esto vuelva a suceder’”, señaló el presentador de origen guatemalteco.

Héctor Sandarti detalló algunos pasajes de su vida con Yordi Rosado Foto: EFE/Televisa

”Regresamos a la casa los dos en silencio, le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por ser yo ‘te pido perdón por el hijo que tuviste’, una carta fuertísima, donde le enumeraba todas las cosas en la que yo era malo, soy mal estudiante, soy tímido, no tengo amigos. Recuerdo que le puse ‘Creo que la única opción que tiene alguien como yo sería acabar con su vida’ y se la di”, rememoró entre lágrimas el también actor.

Tras esta situación, el actor confesó que ese fue el punto más bajo de su vida y por el cual decidió dar un rumbo diferente a su vida: “Tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este güey, o sea, me mato”, concluyó sobre ese tema el también comediante.

Por otro lado, el ex conductor de Hoy, ofreció detalles del secuestro que padeció durante el año 2001, cuando fue a engargolar un libreto para una obra de teatro y llegó un sujeto que le apuntó con un arma de fuego cuando apenas iniciaba su carrera junto a Galilea Montijo.

Héctor Sandarti con Yordi Rosado Foto: Yordi Rosado YouTube

“Me pone una pistola, yo soy muy cagado, yo como en las películas levanto las manos, me dice ‘pendej* baja las manos’ y yo, pues es que así sale en las películas, señor (....) Me la pasé rezando y contestando sus preguntas, contó. Sumado a esto, el también intérprete confesó que luego lo pasaron a otro vehículo y lo metieron a la cajuela durante un lapso de dos o tres horas: “Hubo un momento en que apagaron el coche y pensé que lo aventarían por un barranco”, confesó.

Enseguida lo llevaron a una casa en obra negra y lo recostaron en un catre, donde sus captores le pidieron “no hacer ninguna tontería o lo mataban”. El tiempo que estuvo cautivo entabló conversación con sus captores, a quienes llamó Charly y El Compadre.

Héctor Sandarti habló sobre su secuestro del 2001

El líder de los secuestradores le marcó a Dalilah Polanco, quien supuso que era una broma, razón por la que liberaron a Héctor Sandarti: “Ella contestó y cerró la única posibilidad de conversación que tenía ellos”, recordó.

Para finalizar, el intérprete de Parodiando compartió que uno de sus captores, El compadre, lo ayudo cuando se enteró que lo iban a liberar: “Héctor ya va a venir por usted, lo voy a ayudar a levantarse y a ponerse los zapatos y mientras me pongo de pie me agarra la mano y me da un billete de 100 pesos y me dice ‘esto es para tu taxi porque te van a dejar en quien sabe donde’ pero guárdatelo bien porque si lo ven te lo van a quitar”, finalizó.

