Adele fue captada bailando pole dance en un club de Londres

La actriz sorprendió a los concursantes cuando llegó sin previo aviso y su presencia desató la fiesta. Algunos videos fueron recuperados en la cuenta de Instagram de Jeremy Joseph (Twitter)

Tras los reconocimientos que Adele ganó en los Brit Awards, la intérprete volvió a causar sensación en redes sociales luego de que se viralizaran algunas fotografías y videos de su reciente visita a un club nocturno ubicado en Londres, Inglaterra. La afamada artista llegó sin previo aviso, disfrutó del evento Porn Idol y sorprendió a todos al bailar pole dance.

En las últimas horas, comenzó a circular en Twitter un fragmento audiovisual en donde se puede ver a la intérprete de Easy on me sobre un escenario, pero esta vez su intención no fue deleitar al público con su voz. La británica lució despampanante en un traje de dos piezas en tonos claros mientras caminaba rumbo a un tubo que estaba en el centro de la pista, lo tomó con sus dos manos y sacó a relucir sus pasos de baile.

Adele se animó a pasar una noche fuera de los reflectores, entre sus fans, como espectadora de un concurso, pero aún así conmocionó a sus miles de fans. El dueño de Gay y Haven, Jeremy Joseph, concedió una entrevista a Daily Mail donde contó cómo fue que recibió la inesperada visita de la intérprete conocida a nivel mundial.

Jeremy Joseph es el dueño del club que visitó Adele (Captura: @jeremy_joseph/Instagram)

“Alguien apareció en la puerta principal y dijo: ‘Adele viene, su auto se detendrá en la parte de atrás, ¿esta bien?”, declaró. Como era de esperarse, el empresario y su equipo de trabajo no dudaron en recibir a la cantante, algo atónitos por la noticia.

De acuerdo con el relato, la intérprete de Rolling in the deep arribó al lugar pasada la media noche. En cuanto los trabajadores se enteraron de la visita, trataron de ajustar el evento que tenían programado para esa noche, el cual daría inicio en punto de la 1:00 de la mañana. El show consistía en la presentación de un grupo de drag queens como parte de Porn Idol, nombre que se eligió en parodia al conocido reality Pop Idol.

“Cuando recibí el mensaje que decía que vendría les dije a las Queens: ‘Tienen que prepararse ahora [...] Adele va a estar aquí y tienen que lucir lo mejor posible’ y me miraron”, recordó.

(Captura: @jeremy_joseph/Instagram)

Jeremy explicó que, contrario a lo que suele pasar con otros artistas, Adele pidió un trato especial o alguna solicitud, solo se dejó llevar por el ambiente del lugar. Gracias a ello, logró ver el otro lado de la cantante, pues aseguró que es una mujer muy amable y encantadora, con un vibra positiva que transmitió durante su estancia en el lugar.

Contó que antes de subir al escenario, Adele conoció a las concursantes y se tomó fotos con ellas. Después de que la presentaron e inició el show, la británica buscó un lugar junto a los demás asistentes y disfrutó del show, bailó, cantó, lanzó porras.

Después de que se viralizaron las imágenes de Adele en el centro nocturno, Jeremy Joseph recibió algunas llamadas de conocidos, quienes le reclamaron porque no los invitó a su club cuando estaría Adele. Sin embargo, en todo momento argumento que la visita no fue planeada, lo que la hizo más especial para todos. Finalmente, Adele abandonó el lugar sin imaginar que se convertiría en tendencia.

La drag queen aprovechó la ocasión para tomarse unas selfies con Adele (Captura: @CherylHoleQueen/Twitter)

Cabe mencionar además del pole dance, Adele eligió a una ganadora del concurso y lo anunció sobre el escenario. En los otros videos que circulan por internet se pueden ver distintos momentos de la fiesta, en uno aparece la británica bailando y, en otro, hablando con una persona cercana.

Jeremy Joseph compartió algunas fotografías de la mágica noche en su cuenta de Instagram, donde también aprovecho el espacio para agradecer la visita de la premiada cantante.

