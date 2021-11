Los secretos de Bad Bunny: la reacción de su madre a “Safaera” y el aprendizaje que le dejó este año

Fotografía de archivo del cantante Bad Bunny. EFE/José Méndez

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su nombre artístico “Bad Bunny” se ha convertido en uno de los referentes musicales más importantes de los últimos 5 años, el artista de origen puertorriqueño expresó todo el aprendizaje y autocritica que le han dejado los últimos dos años, y, que aún con una pandemia encima, marcó una de sus temporadas más exitosas.

“Benito” recientemente fue premiado en los American Music Awards donde arrasó con las nominaciones latinas, . También fue galardonado con el Latin Grammy al mejor álbum del 2021 por “El último tour del mundo”. Después de cosechar varios premios el artista de 27 años reveló detalles íntimos de su vida para la revista “Vulture”.

Al inicio de la entrevista, el cantautor confesó que uno de sus éxitos más importantes en su carrera, Safaera, del álbum “YHLQMDLG”, fue criticado por su madre quién le dijo: “Te safaste, ¡Dios mío, te pasaste de la raya!”, recordó el intérprete de Una Vez.

En la imagen el registro de una presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

“Benito” le expresó a la entrevistadora Laia Garcia-Furtado que: “Ha sido un año ‘cabrón’ de muchas maneras”, y es que Bad Bunny destacó en diversos eventos que lo colocaron en la cima mundial del entretenimiento, desde su participación imprevista en el Wrestlemania con WWE, hasta su reciente incorporación al mundo de la actuación.

Sobre su participación con WWE donde destacó por crear una rivalidad con The Miz y Jhon Morrison reconoció que fue emocionante ver la aceptación de un grupo diferente al que lo resplada: “No son fanáticos de Bad Bunny. No escuchan reguetón; escuchan metal, sé que me odian, y creo que es gracioso; Me encanta. Estaba tan listo para el odio”, expresó.

Sobre su apuesta con la actuación Bad Bunny reveló que le gustaria incursionar en papeles más profundos: “Actuar es algo que puedo seguir haciendo en el futuro, me encantaría hacer más comedia, y tal vez drama, en lugar del camino de acción en el que estoy actualmente”, dice.

Bad Bunny junto a Booker T en Royal Rumble 2021. (Foto: WWE)

Bad Bunny colaboró en la serie de Netflix Narcos: México,en la que interpreta a “El Kitty”, un joven narcotraficante que colabora con la familia,Arellano Félix, quienes son las cabezas del Cartel de Tijuana. Asimismo, después de filmar sus episodios para la serie de Netflix, se fue a Los Ángeles para participar en la película Bullet Train del director David Leitch con Brad Pitt.

Por otro lado, sus seguidores siempre han querido saber que opina de la critica tan densa que sufre “El Conejo Malo”: “No me los tomo a todos en serio, los buenos que llevo conmigo”, enfatizó. “Los malos, a veces los lees y piensas, Maldita sea, tienen razón. Te das cuenta de que no son malas críticas, solo críticas válidas. Luego están las personas que están en un viaje loco y hay que ignorarlas“.

Por otro lado el artista se pronunció sobre la polémica en la que estuvo su compañero de profesión, J Balvin quien llamó a boicotear los Latin Grammy, cabe recordar que el duo protagonizó uno de los albumes más premiados de 2019 con Oasis.

“No he hablado de eso con él, pero tampoco creo que sea necesario. Lo que dije en esa entrevista fue mi opinión habitual. Sabe que lo respeto a él, a su música, y lo que hace. La gente piensa que él y yo somos amigos, como si hablamos todos los días. No tenemos el tipo de relación en la que hablamos todo el tiempo y salimos, ¿sabes? Realmente no tengo ese tipo de relación con otros artistas. Me resulta muy difícil”, explicó el interprete de La Canción.

Fotografía cedida por Rimas Music donde aparece el cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny que con su segundo disco "YHLQMDLG" (siglas de la frase ?Yo Hago Lo Que Me Da La Gana?) lanzado el 29 de febrero se convirtió en el artista latino más importante de 2020. EFE/Rimas Music

Para finalizar, el intérprete reveló que recientemente se puso a pensar sobre el ícono musical y generacional en el que se tranformó: “Me doy cuenta todos los días, lo juro”, dice. “Hace dos o tres semanas, estaba hablando solo, tratando de aceptarlo, como, Cabrón, esto es lo que eres ahora. Tienes que aprender a vivir con eso”.

El intérprete de Estamos Bien expresó que a su imagen pública le gusta disfrutar de la fama, pero en ocasiones recuerda al niño humilde y se pone nervioso: “A Benito a quien le gusta la atención. Le gusta bromear con su tripulación. Pero una vez que estoy en un grupo de extraños, soy tímido, callado y reservado hasta que me siento un poco cómodo”, finalizó el cantante puertorriqueño.

