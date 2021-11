Andrea Meza visita la Ciudad Vieja de Jerusalén: caminó por los barrios judío y cristiano, además se tomó fotos con policías

(Foto: EFE/EPA/ATEF)

La mexicana Andrea Meza, coronada como Miss Universo en mayo de este año, recorrió hoy las callejuelas y lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén, como parte de una visita organizada por el Ministerio de Turismo de Israel, país organizador de la próxima edición del certamen el próximo mes.

La recorrida por la ciudadela, ubicada en el Este ocupado de la urbe, incluyó paradas en la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, y generó un fuerte revuelo tanto entre locales como turistas.

“Es algo maravilloso para mí, es un lugar tan histórico, tantas cosas han pasado en este lugar, tantas personas que conviven en el mismo espacio con diferentes creencias. Creo que es un lugar muy poderoso, mi familia es católica y para ellos y para mí también es muy importante estar aquí”, dijo a Efe, con la Explanada de las Mezquitas de fondo.

Acompañada de una guía turística que le fue explicando la historia y significado de cada lugar y con un largo vestido de colores, desfiló por los barrios judío y cristiano, dialogó con comerciantes locales, se sacó fotos hasta con la Policía israelí y recibió algunos regalos.

La próxima edición del certamen se llevará a cabo el 12 de diciembre en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel y cerca de las fronteras con Egipto y Jordania. Está será la primera vez que el Estado judío albergue esta competición. (Foto: EFE/EPA/ATEF)

En la Iglesia del Santo Sepulcro se tomó un momento para rezar y en el Muro de las Lamentaciones -lugar de culto más sagrado para el judaísmo- siguió la tradición de dejar un papel con un mensaje.

Consultada sobre la elección de Israel como país organizador de la próxima edición del certamen, Meza señaló que este es “un momento increíble para poder conocer un poco más la historia de este país tan interesante y tan complejo” y destacó que la competición atraerá las miradas, la atención y la curiosidad de mucha gente que sigue a Miss Universo.

La próxima edición del certamen se llevará a cabo el 12 de diciembre en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel y cerca de las fronteras con Egipto y Jordania. Está será la primera vez que el Estado judío albergue esta competición.

Andrea Meza explicó lo que quiere hacer al acabar su reinado como Miss Universo

(Foto: EFE/EPA/ATEF)

La mexicana Andrea Meza, habló en exclusiva para Venga la Alegría y explicó su proyecto más cercano cuando acabe su reinado como Miss Universo, la también ingeniera en software, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, explicó que le gustaría dedicarse a la música y a las acciones altruistas en benficio de poblaciones vulnerables.

En la sección de espectaculos del matutino tuvieron la oportunidad de hablar con la ganadora de 2021 del premio de belleza, ahí la joven de 27 años oriunda de Chihuahua, explicó su gusto por la música y que es algo que viene de generaciones atrás gracias a su padre.

“Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones. Me pone feliz, se que estoy bien, me siento comoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalemnte, pero es un terreno que me gustaria explorar”, explicó la Miss Universo 2021.

(Foto: EFE/EPA/ATEF)

Por otra parte, Andrea Meza explicó algunos generos que le gustaría explorar después de su reinado de belleza, explicó que uno de ellos es el Sierreño, originario de su tierra: “Tal vez la musica sierreña, me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla, no he definido a que genero inclinarme”, evocó la modelo.

Por otra parte, se dijo fanática del exitoso reality interno de Venga la alegria, Quiero Cantar y mencionó ser seguidora de una de las cantantes del show de TV Azteca, encima comentó que aceptaría sin ninguna duda si la invitarán a participar: “Estaría padrísimo, he visto algunas veces a Kristal (Silva) y ‘¿por qué no?’, estaría padrísimo”, explicó.

La Miss Universo a través de sus redes sociales ha compartido en varíos momentos videos donde ella muestra su talento, varíos de sus seguidores le han cuestionado su futuro, ya que le han reiterado que tiene talento musical innato.

(Foto: EFE/EPA/ATEF)

Previamente Andrea Meza el día después de ganar el premio de belleza tuvo la oportunidad de hablar con Flor Rubio, presentadora de Venga la Alegría, ahí ya había hablado sobre su futuro musical:

“Es algo que sí me gustaría (dedicarme a la música). Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta (…), dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía un año, yo apenas hablaba bien, pero ya estaba cantando. Mi papá me tocaba la guitarra y yo andaba cantando con él, nunca tomé clases, creo que tomé dos meses clases de canto antes de irme a Miss World para preparar una canción y ya”, dijo en su momento la ganadora de Miss Universo.

En aquella entrevista la modelo e ingeniera explicó que su reinado de Miss Universo será el más corto en la historia: “Es histórico tanto porque estuvimos compitiendo dentro de una pandemia y porque mi reinado va a ser tan corto que necesitamos tener una Miss Universo al final del 2020 para que nos represente en el 2022. Me quedan poquitos meses, pero estoy con la mentalidad de hacer valer ese tiempo”, explicó en aquella entrevista a Flor Rubio.

Actualmente la Miss Universo 2021 se ha mantenido muy activa ofreciendo su apoyo en diversas asociaciones a favor de los niños con labio paladar hendido: “Mi función aquí es dar a conocer el mensaje de la fundación, darle a conocer la información a la población mexicana sobre un tema que les puede pasar a cualquiera”, concluyó la mexicana que esta a 3 meses de dejar la corona de belleza.

SEGUIR LEYENDO: