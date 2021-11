Juan José Origel recibió amenazas de muerte por vacunarse en EEUU

Juan José Origel recordó las amenazas que sufrió por haberse vacunado en Estados Unidos (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

A principios de este año, Juan José Origel se convirtió en tendencia debido a que expuso que se vacunó contra la covid-19 en Estados Unidos. El comunicador confesó que a raíz de ello recibió amenazas de muerte por las que decidió dejar por un tiempo sus redes sociales.

“Pepillo” Origel habló acerca del escándalo que provocó el hecho de que se inoculara contra la enfermedad producida por el SARS CoV-2 en un país ajeno, pues esta acción le costó miles de críticas, aunque algunas personas lo defendieron por ser precavido ante la pandemia.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el conductor recordó por qué se vacunó en Estados Unidos en enero, y es que lejos de que él lo haya buscado, más bien se lo propusieron, y tuvo la fortuna de convertirse en uno de los primeros mexicanos en tener esta protección.

Origel reveló que lo amenazaron de muerte, pero actualmente ya no le importan ese tipo de mensajes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo fui, bendito sea Dios, porque me dijeron: ‘Oye, vamos a conseguir que te vacunen’, dije yo: ‘Bueno, qué bendición’, nadie se había vacunado aquí. Entonces llego a Miami, me vacuno y se me ocurre subir el videíto al momento que me están vacunando. No, Dios mío, me acabaron… aquí (en México)”, recordó Origel.

Las críticas comenzaron a llegar desde el momento en que compartió que se había vacunado, escribiendo en Twitter: “Ya vacunado!! Gracias USA, que tristeza que mi país no me dio esa seguridad”. Por su comentario y la fotografía que subió, se convirtió en noticia alrededor del mundo, pero principalmente en México ya que pocos estaban de acuerdo con lo que hizo y dijo.

Muchas personas reaccionaron debido a que en sus propios países la inoculación todavía no había comenzado, en Estados Unidos también los ciudadanos se molestaron porque se colocó una vacuna a un turista extranjero y no a ellos mismos.

Juan José mostró cómo fue vacunado en Florida, Estados Unidos (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

El peor punto al que llegaron los mensajes que le enviaban internautas molestos, fue cuando lo amenazaron de muerte. “Me decían: ‘Pero donde te veamos, te vamos a matar, porque le quitaste la vacuna a mi madre’”, dijo Pepillo, y aunque hoy se toma esos comentarios con diversión, aceptó que por un tiempo decidió dejar sus redes sociales con tal de no leerlos.

Y es que el comunicador reveló que diario podría recibir entre 300 a 400 mensajes en donde cibernautas lo insultaban, criticaban y amenazaban por supuestamente haberle “quitado” la vacuna a alguien que lo necesitaba más que él.

Este odio en redes sociales lo vivió en dos ocasiones con la misma fuerza: cuando le aplicaron la primera dosis, momento en el que usuarios de Twitter le aseguraron que autoridades norteamericanas incluso le quitarían la Visa, y también en la segunda dosis, que ya sabía las críticas que le esperaban, pero hizo caso omiso porque su fin era evidenciar que no había que temer a la vacuna.

"Pepillo" recibió el mismo odio en redes sociales cuando compartió que ya había recibido la segunda dosis de la vacuna (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Poco después, cientos de personas acudieron a EEUU para inocularse, por lo que ahora Origel se cuestiona qué fue lo que él hizo mal para recibir todas las críticas de las que en su momento fue víctima.

“Después, todo mundo se fue a Estados Unidos a vacunar, pero digo: ¿Se te hace mal? Yo dije: ‘Para que se atrevieran’. La gente tenía mucho miedo de vacunarse… yo tengo amigas que no se han vacunado. Entonces, era como para quererles decir: ‘¡Ya me vacuné! Hay que hacerlo’”, dijo el periodista.

Juan José aseguró que se siente feliz con haberse vacunado, sin embargo, al igual que antes, sigue temiendo por su salud porque está consciente de que el inmunológico sólo proporciona una protección contra la covid-19.

