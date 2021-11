Alejandra Ley también es standupera (Foto: Instagram/@alejandraleytv)

La actriz Alejandra Ley reveló que es pansexual y aunque ha tenido la fortuna de poder hablar abiertamente sobre sus preferencias, también dijo que en algunas ocasiones sus comentarios resultan ser un obstáculo para obtener trabajo e incluso le han causado problemas con sus vecinos.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Alejandra aseguró que ella puede hablar libremente del tema, pero es algo que le ha tomado mucho tiempo. “Yo tengo que reconocer que soy muy afortunada, puedo hablar abiertamente de mi sexualidad y tengo la posibilidad de decir en mi vida y en mi entorno que soy lesbiana, pero fue una chamba de muchos años. Tengo que agradecer a mi familia que son muy amorosos y abiertos a eso [...] Pero me encantaría vivir en un mundo donde no tenga que ver tu sexualidad con las oportunidades de trabajo”.

La actriz detalló que tuvo que cambiar de residencia porque sus vecinos eran intolerantes con ella. “El universo me premió, después de vivir en un edificio en la colonia del Valle lleno de homofobia, me cambié a un edificio hermoso, donde la mitad son músicos y todos somos cuates y nos juntamos a crear y escribir canciones y cantar”.

La actriz es reconocida por su participación en "Carrusel de las Américas" (Foto: Instagram/@alejandraleytv)

La actriz detalló que este suceso ocurrió durante la pandemia. “Estamos hablando de que esto ocurrió en el año 2020 y que en ese año en el edificio había un par de vecinos que no les gustaba que fuera abiertamente lesbiana y me hacían maldades como taparme el desagüe del techo provocando que se inundara e incluso le rayaron el coche a mi tío que también es gay. Es importante que hablemos de estas cosas”.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante realizada en el mes de febrero de este año, la actriz reveló que actualmente se identifica como una persona pansexual. Ley recordó que la primera vez que habló sobre la homosexualidad con su madre fue a los 15 años. “Le dije: ‘Oye Pinita, si te acuerdas que me preguntaste el otro día que no andaba con un chavo, es que sí ando con alguien, estoy saliendo con Marlene´ y me preguntó: ‘Y de cuándo acá tú resultaste ser gay’ y le dije: ‘Pues esta soy yo y si tienes bronca...´ y dijo: ‘Pues no, eres mi hija y yo te apoyo”.

Alejandra Ley ha sido conductora en "¡Qué Chulada!" (Foto: Instagram / @alejandraleytv)

La actriz aseguró que a sus 36 años descubrió que se autodefine como pansexual, ya que no se enamora por el género o la orientación sexual de otra persona, sino de la esencia, porque se ha dado cuenta que se ha sentido atraída por un hombre y a la vez por mujeres. “Yo era una niña y no pensaba en mi orientación sexual para nada y te lo puedo decir, hay momentos de mi día donde me siento de 12 años y me siento en mi propio planeta, nunca lo cuestioné, hoy me defino como una mujer pansexual”.

Alejandra aseguró que a pesar de identificarse así, la actriz se ha sentido atraída en la mayoría de las ocasiones por mujeres que por los hombres. “Hoy lo tengo más claro, tengo 36 años, pero también mis relaciones primordialmente son con mujeres, me engancho mucho más sentimental y románticamente con una mujer, pero no es que los hombres no me gusten, no más que no les entiendo, no conecto con un hombre, no me he podido enamorar de uno”, dijo en entrevista.

Alejandra Ley tuvo una hija con su mejor amigo (Foto: Instagram / @alejandraleytv)

