Residente visitó a Eddy Reynoso en el gimnasio de Canelo Álvarez

René Pérez Joglar, mejor conocido en el mundo musical como Residente, estuvo envuelto en la polémica las últimas semanas debido a las confrontaciones que tuvo con J Balvin al asegurar que la música del colombiano como un carrito de perros calientes que quiere ganarse una estrella Michelin.

El conflicto escaló luego de que Balvin aprovechara esta pelea de declaraciones para sacar nueva mercancía referente a los hot dogs y la opinión de Residente sobre el reguetón y su presencia en los Latin Grammy.

Días después, la guerra de videos, mensajes y publicaciones finalizó. ¿El motivo? el famoso boxeador Saúl “Canelo” Álvarez habría intervenido en la discusión para que René le respondiera el teléfono al cantante colombiano después de que el primero posteara el video que se viralizó en redes.

Raúl de Molina, conductor del programa El Gordo y La Flaca reveló que, según sus fuentes mexicanas, el deportista mexicano habló con el rapero para que considerara entablar una conversación privada con el reguetonero.

Tras más de 10 días de que se diera a conocer esta información, el intérprete de “El Baile de los pobres” se reunió con Eddy Reynoso en el gimnasio del Canelo Álvarez para pasar un buen momento y dialogar sobre varios temas.

Fue a través de la cuenta de Instagram del Canelo Team donde el entrenador de box compartió la fotografía donde se le observa junto a Residente, muy sonrientes, tomados de la espalda y haciendo señas con las manos.

Detrás de ellos se observan algunos aparatos de gimnasio y posters promocionales de algunas peleas del mejor libra por libra mexicano del momento. La instantánea fue compartida también por René Pérez en su cuenta de Instagram.

Sobre los asuntos tratados en el encuentro no se sabe al respecto, pero debido a sus gestos, se sabría que fue una plática cordial, entre amigos y fanáticos del pugilismo.

Aunque ninguna de las tres partes lo confirmó, Raúl de Molina explicó que, según la información que llegó a sus oídos a través de una fuente mexicana, el boxeador quiso ayudarle a su amigo, se puso en contacto con el puertorriqueño e intentó calmar las aguas de tal manera en que ambos arreglaran la situación.

“J Balvin estaba preocupado por lo que está pasando y se le ocurre ´Déjame llamar a Saúl y decirle Canelo, por favor, necesito tu ayuda. Llama a René, por favor, y dile que me conteste el teléfono´”, relató el conductor estadounidense.

De acuerdo con las declaraciones del conductor, el deportista mexicano tomó su papel como amigo y llamó al rapero, quien después de una charla estuvo de acuerdo en responder la llamada telefónica que le haría el colombiano.

“Entonces el embajador fue el campeón mundial de boxeo de México, por esto se arregla todo, lo habían quitado todo y después el padre de J Balvin empieza a poner las cosas que puso en sus redes sociales”, añadió.

Cabe recordar que la amistad entre el Canelo Álvarez y J Balvin no es nueva. El mexicano comenzó a interactuar con el cantante de reguetón a través de redes sociales durante un año, hasta que comenzaron las conversaciones y entendió que José Álvaro era un personaje con el que valía entablar una amistad y viceversa.

Incluso en una entrevista con ESPN declaró la razón por la que son amigos y explicó por qué en aquella pelea salió con la mercancía oficial de Balvin. “J Balvin es una persona muy seria, muy responsable también y me gusta tener amigos así. La verdad que le agradezco mucho, esta es su mercancía de su próxima canción y me pidió que me la pusiera”, declaró el boxeador.

