Megan Fox confesó en una entrevista que padece dismorfia corporal

Megan Fox. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz Megan Fox confesó en una entrevista de la revista GQ junto a su novio, el cantante Colson Baker, conocido por su nombre artístico Machine Gun Kelly, que padece de dismorfia corporal, un trastorno de salud mental.

Según lo expertos, esta enfermedad es un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto, ya sea real o imaginado, percibido en las características físicas propias, autoimagen. Si dicho defecto existe, la preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva, ya que lo perciben de un modo exagerado.

Varios medios han expresado, que el término dismorfia se ha vuelto bastante popular, sobre todo con la llegada de las redes, existiendo dos tipos diferentes: dismorfia facial y corporal en las que los defectos más pequeños o imperceptibles se vuelven toda una fijación que va más allá de lo normal. “La dismorfia corporal es una percepción dominante que tu cuerpo es diferente y más negativo de lo que en realidad es, no importa cuántas veces te presenten los hechos”, comentó el psicólogo John Mayer a Healthline.

Megan Fox, en diferentes épocas de su carrera

En la nota, la actriz de Transformers dijo que padece la enfermedad y que tiene “muchas inseguridades profundas”.

Además sostuvo que se puede mirar a alguien y pensar que esa persona es muy guapa y su vida debe ser muy fácil, pero lo más probable es que no se sientan así consigo mismos.

En una entrevista en 2019, para el medio ‘Entertainment Tonight’ contó cómo le afectó haberse sentido sexualizada durante años por los medios de comunicación y la industria del cine. “Creo que tuve un colapso psicológico en el que no quería hacer nada. No quería que me vieran, no quería tener que hacerme una foto, caminar sobre una alfombra roja, no quería que me vieran en público por el miedo o la creencia a que se burlaran de mí”.

(Foto: Archivo)

Recientemente en un repaso de sus look para el canal de YouTube de Who What Wear, explicó que muchas veces sus managers pretendían que se vistiera de una forma, para parecer une “estrella de cine” y ella se revelaba y usaba la ropa que la hacía sentir más cómoda.

Fox le dijo a GQ Style que emprendió una “búsqueda espiritual” para resolver sus sentimientos y tomar el control de sus respuestas ante las percepciones que otros tenían de ella, “Trabajé mucho para eliminar ese sentimiento de ser una víctima y darme cuenta de que era una elección. Así que tenía un propósito y no tuve que sufrir más. Me ha hecho crecer hasta convertirme en un ser humano mucho más interesante de lo que hubiera sido”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly Foto © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Mucho de esto se lo debe a su actual pareja el cantante Machine Gun Kelly, quien según la actriz, es su “alma gemela”. Valora el hecho de que la ayudó a sentirse más cómoda consigo misma. “Siempre sentí que había algo que me faltaba, que había dejado, que siempre estás buscando. Pero luego conoces a la persona que completa eso por ti y es como ‘Ah, esto es lo que mi corazón estaba buscando’”, concluyó.

