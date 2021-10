Así grabaron la apasionada escena entre Ulises y Renata en “Amarte duele”

Martha Higareda contó momentos únicos de esta película

Amarte Duele fue una película mexicana que marcó a toda una generación ya que la historia de amor entre Ulises (Luis Fernando Peña) y Renata (Martha Higareda) se ha quedado en la memoria colectiva. Es por ello, que recientemente se revelaron algunos detalles de cómo se grabó una de las más icónicas escenas del filme y, a continuación, te lo contamos.

Fue en entrevista con Yordi Rosado, donde Martha Higareda contó lo difícil que fue para ella realizar la escena donde los dos protagonistas tienen su primer encuentro sexual, pues mencionó que en ese entonces jamás había tenido ningún contacto de ese tipo en la vida real.

“Nunca había estado con un hombre, nunca había tenido un momento como en la película de quitarme la ropa, nada. Fue muy fuerte porque obviamente mis papás sabían que iba a hacer, leyeron el guión, pero como en mi casa no se habla mucho de sexo, entonces era de: ’¿Cómo le voy a hacer?”, comenzó a narrar la actriz.

"Renata" y "Ulises" se reencontraron casi 20 años después (Instagram: luisfernandop:mx)

En este sentido, señaló que empezó a ver algunas películas para darse una idea de como se actuaban ese tipo de situaciones. Además, cuando iba a ser el día de la filmación, no le dijo a sus papás para que ellos no estuvieran nerviosos y, por ende, ella se preocupara más de lo que ya estaba.

“Yo manejé al set, estaba nerviosa y cuando empezó la escena dije: ‘ah, esto si es muy diferente porque estoy aquí con Luis Fernando, pero además hay como 14 personas más ahí parados”, señaló.

En cuanto a si alguien de la producción sabía que ella no tenía ningún tipo de experiencia en este sentido, Higareda ahondó que sólo Luis Fernando y las mujeres de maquillaje estaban enterados.

“Lo que ustedes ven en la película es un momento tan real, soy yo enfrentándome a mi misma con mi desnudez ante un espejo. Porque la primera escena que hicimos fue una frente al espejo y luego la escena donde él se sube al balcón y tenemos relaciones”, externó Martha.

De igual forma mencionó que todo se fue complicando y mientras ya estaban grabando sucedió algo que la hizo sentirse muy mal.

La película cobró gran relevancia

“Yo no había vivido nada de eso y aparte de todo, algo muy fuerte que me pasó es que estamos haciendo la escena, yo me siento super nerviosa, seguimos avanzando, Luis Fernando es un tipazo y de repente terminamos un cacho de la escena y se acercan las chicas de maquillaje y me dicen: ‘Marthita, tienes que ir al baño. Te bajó y todo el mundo se dio cuenta’”, narró la actriz.

Tras ese momento, Higareda corrió al baño con mucha vergüenza y comenzó a llorar mientras todos los de producción cambiaban las sábanas para continuar con las escenas.

“Y todo el mundo continuó como si nada hubiera pasado. Salgo, termino la escena y se mueven a la siguiente secuencia y todo el mundo se va (...) Me acuerdo que me quedo yo en el set y veo todos los cables que estaban jalando y digo, no puede ser, acabo de tener mi primera experiencia real sexual, digo, no pasó nada, pero físicamente y nadie sabe que a mí me acaba de ocurrir esto y todo mundo se fue y aquí estoy yo, sola”, dijo Martha.

La artista recordó que después se puso a llorar, porque sintió que estaba viviendo el día más vulnerable de su vida.

“Al otro día regreso al set y todos dijeron que cambié. Que entró una niña al set y regresó una mujer, estuvo muy fuerte. Me dio mucha pena (...) fue muy fuerte para mí porque de pronto había momentos de puro silencio y éramos Luis Fernando y yo besándonos, pero con 16 personas alrededor ”, confesó.

SEGUIR LEYENDO