Tanía Rincón celebro su aniversario y el bautizo de su hija en una íntima reunión en Michoacán

FOTO: Instagram

El sábado pasado la conductora de televisión Tania Rincón celebró dos eventos de suma importancia en su familia: el bautizo de su hija Amelia y el décimo aniversario de su matrimonio con Daniel Pérez Farias.

A través de su Instagram, la expresentadora de TV Azteca compartió con sus seguidores algunos instantes de la íntima celebración. En un inicio, explicó que todos los presentes tendrían que someterse a una prueba para detectar la COVID-19 y evitar cualquier contagio.

La celebración se llevó a cabo en el municipio La Piedad, en el estado de Michoacán, México y corrió a cargo del wedding planner Javier Espinoza, y destacó por los arreglos florales que adornaron la carpa del evento.

Foto: Instagram/@losdiasdevani

Durante algún momento de la fiesta, Tania y Daniel inauguraron la pista con un baile de pareja al ritmo de una balada romántica, según documentaron algunos invitados de la pareja en sus redes sociales.

La conductora optó por lucir un vestido largo en color crema de tirantes con la falda cubierta por una tela transparente con encaje. Por su parte, Daniel decidió utilizar un pantalón de vestir color caqui y zapatos a juego que combinó con un saco color azul claro.

En el área de la comida, los invitados degustaron un platillo típico de la localidad: las carnitas, acompañadas de una ración de frijoles y tortillas. Además, el bautizo y festejo de aniversario contó con una clásica mesa de dulces, donde fue posible que los asistentes se sirvieran su golosina favorita. Misma que fue adornada con decenas de dulces.

Foto: Instagram/@mime_la

En las historias que compartieron los asistentes a la celebración, se pudo observar a Tania sumamente feliz. Incluso, cantó una melodía acompañada de mariachi junto al participante del concurso de canto de Venga la Alegría, el Chef Mariano.

Sobre su asistencia y lo bien que lo paso mientras duró la celebración, Mariano Sandoval escribió: “Eres mi favorita”, en una fotografía que publicó junto a Tania Rincón, con quien aparentemente comparte una estrecha amistad.

La celebración aparentemente se extendió hasta bien entrada la tarde y los invitados no dejaron de divertirse con los chistes de Tania y Mariano, quienes también arrasaron en la pista da baile con coreografías clásicas de los festejos mexicanos.

Foto: Instagram/@losdiasdevani

Por otra parte, para celebrar su décimo aniversario de bodas, Tania decidió dedicarle un extenso mensaje a su esposo en sus redes sociales. Mismo que utilizó para “reafirmar” la decisión que tomó en 2011 de desposarse con él.

“Diez años de casados no son ni mucho ni poco. Son lo suficiente para reafirmar que tomamos la mejor decisión en acompañarnos y ser cómplices en sueños personales y en conjunto. En todo este tiempo juntos, no he dejado de aprenderte un sólo día Dani”, comenzó la presentadora.

“Estoy muy orgullosa de lo que hemos construido”, siguió Tania en el mensaje. Posteriormente, habló de lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos años: “Cada que recuerdo cómo empezamos, con aquella mesa y cuatro sillas del Costco que usábamos como comedor (...) se me ilumina la sonrisa”.

Foto: Instagram/@mime_la

“Porque a pesar de que no teníamos un sólo mueble, lo teníamos todo. Teníamos la certeza del amor, confianza y seguridad que nos generábamos. Y hasta hoy las cosas no han cambiado, solo hemos ido perfeccionando la técnica”, concluyó Tania, no sin antes felicitar a su esposo y recordar la importancia que han tenido sus hijos, Patricio y Amelia, en sus vidas.

