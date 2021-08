Camila Sodi y la sesión de fotos con la que impactó en Instagram

Fotos: @camilasodi_ / Instagram

Camila Sodi siempre irreverente, siempre fiel a su estilo y también siempre impactando con fotografías sensuales que roban el alineto a sus más de 2,6 millones de seguidores de Instagram, donde siempre logra encantar a más de uno.

Desde hace unos días la también cantante se ha dejado ver en unas impactantes imágenes, ya sea con ajustados vestidos o sensuales que pronto causan revuelo.

La actriz y cantante publicó hace unas horas las instántaneas que robaron las miradas y que en pocos minutos provocaron revuelo en las red social de Mark Zuckerberg.

Hace unas horas compartió una interesante sesión de fotos, Camila apareció en un ajustado body negro de cuero muy aujustado, así como una coleta en el cabello que resaltó su belleza natural.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar y es que sus fanáticos pronto la colocacaron entre sus favoritas y hasta el momento obtuvo 64.650 Me gusta.

Fue justamente con estas fotografías que presumió que es una versatil y capaz de cambiar de look y hasta enfoques si ella lo decide.

“Cam a cama chameleon (letra de la canción Karma Chameleon de Culture Club)... osease que soy un camaleón, y me transformo. No despierto, así no se crean. Amo ser actriz y transformarmeee”, escribió la actriz que dio vida a Erika en Luis Miguel, la serie de Netflix.

Camila Sodi no deja se sorprender y también apreció con una lencería negra y una bata rosa de flecos rosas que también encantó a sus seguidores, pronto le dieron 58.054 Likes.

En otra sesión de fotos apareció con un ajustado vestido rosa con un enorme moño del mismo color, pero lo hizo para hacer gala de su sentido del humor, recordar al rapero Snoop Sogg e invitar a las personas que no le pierden la pista.

“GRACIAS , gracias, gracias a la Academia @theacademy por este Oscar pero primero que nada … ¡GRACIAS MEXICO! Gracias a mis fans y a toda la gente que me apoya, no sería nada sin ustedes y last but not least , como diría @snoopdogg, ¡I wanna thank myself for all my hard work!”, comentó en su posteo”

“¡!Qué sería de la vida sin reírnos y jugar y divertirnos!? Manifiesta tus sueños pero no te olvides de tomarte la vida con soda, juega y diviértete y que te valgaaaaa que opinen los demás. Tú sé feliz y bondadoso. Lo demás se acomoda solo. Contagia tu presencia que nada sucede si no es en el eterno presente”, concluyó.

El ajustado body negro apareció por primera vez entre las publicaciones de Camila Sodi hace unas semanas. En aquella ocasión para lucir su finura a la hora de posar con sensualidad y emoción delate de una cortina roja.

La actriz de Rubí demostró por qué hice gala de su talento y belleza en los proyectos que protagoniza y que no teme ser auténtica en todo lo que hace.

OTRAS LLAMATIVAS Y POLÉMICAS FOTOGRAFÍAS DE CAMILA SODI

La actriz no deja de llamar la atención en su cuenta de Instagram y es que lo mismo aparece con nuevos looks, misteriosos hombres, divirtiéndose entre las albercas, las playas y hasta controvertidas fotografías de su trasero.

En una ocasión arrasó disfruta de un merecido descanso por Los Cabos, en Baja California, donde se le vio sonriente, corriendo por las playas y nadando por las cristalinas aguas del centro turístico e incluso publicó una imagen que llamó la atención por una impactante fotografía de su trasero cubierto por la arena café de la playa que visitó en aquella ocasión.

Aclaró que su diversión se vio opacada por un ligero accidente que se que opacó su diversión por algunas horas.

“Mucho chapoteo, splash, splash, y todo... pero ya estoy grande mijos... miren en qué acabó una simple pisada en la arena...”, escribió al lado de una fotografía previa a su caída y después sobre un camastro con una venda en el pie y reposando después de una tarde de juegos sobre las aguas del centro turístico donde se encuentra desde hace unos días.

