Thalía: así lució la famosa mexicana a unos días de cumplir 50 años

Thalía ya comenzó a celebrar su cumpleaños 50 (Foto: Instagram/@thalia)

Thalía sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una sesión fotográfica inspirada en algunos looks que utilizó al inicio de su carrera. Lo que más llamó la atención fue que la cantante cubrió su rostro casi por completo.

Con motivo de su próximo cumpleaños número 50, la actriz y cantante mexicana decidió celebrar todo el mes de agosto junto a sus fans.

Hace unas semanas, hizo un llamado a sus seguidores de Instagram para que buscaran ropa y accesorios similares a los que ella utilizó en su juventud, se tomaran una foto o video y se lo compartieran.

Mientras tanto, Thalía también recreó algunos de sus looks dándoles un toque actual. Tal es el caso de la última sesión fotográfica que compartió con sus casi 18 millones de seguidores, donde la cantante posó con un body, un saco y una máscara, todos hechos con la misma tela floreada.

La sesión fotográfica impactó a sus fans por el vestuario y mensaje que dio (Captura: @thalia/Instagram)

“Siento importante romper nuestros propios límites. Tal vez, en otros tiempos, no me hubiera puesto algo así y eso que siempre he sido atrevida y arriesgada con la moda”, escribió en su publicación.

Thalía explicó que decidió utilizar el vestuario porque quiere romper con los estereotipos de la moda. Comentó que ya no siente miedo por las críticas que puede llegar a recibir, lo que le ha permitido ser espontánea y divertirse más con la ropa: “No me tomo las cosas tan en serio”.

La actriz posteó que el conjunto se lo mandó Mancandy, un cantante de música urbana y diseñador de modas. Mencionó que él lo elaboró inspirado en los looks que utilizó cuando inició su carrera artística en México. Por tal motivo, Thalía decidió incluir su sesión dentro de sus historias destacadas Los inicios.

La actriz reconoció que antes no se hubiera atrevido a usar una máscara (Foto: @thalia/Instagram)

Al final de su publicación, la intérprete de Mojito reiteró su invitación a sus seguidores para que sigan con la dinámica de redes sociales con el fin de festejar su cumpleaños el próximo 26 de agosto.

“¡Vamos a divertirnos! ¿Y tú?, ¿ya hiciste tu look “Thalía” para celebrar el mes de mi cumple?”, concluyó.

Las fotografías de Thalía causaron revuelo entre sus fans, quienes no tardaron en buscar postales de la actriz cuando era joven y las relacionaron. Entre las historias que compartió la cantante destacaron dos donde sus seguidores dieron en el clavo.

En la primera comparación aparece Thalía de 1990 posando con un body lleno de margaritas, aparentemente naturales, pegadas sobre la tela. Cabe mencionar que en la recreación de la actriz se utilizó una tela con fondo negro y más flores del mismo tipo esparcidas.

Thalía compartió las comparaciones que hicieron sus seguidores (Captura: @thalia/Instagram)

En la segunda imagen que reposteó la esposa de Tommy Mottola, aparece ella con una blusa negra con flores blancas, un estampado similar al de su nuevo traje, sólo vareó el tamaño de las margaritas. En esa ocasión, Thalía se encontraba en un estudio de grabación.

“Ay cosas que nunca cambian”, escribió el usuario sobre el collage que difundió.

Thalía aprovechó el vestuario para grabar parte de su coreografía oficial Love, sencillo que lanzó en 1992 como parte de su álbum del mismo nombre.

La actriz de telenovelas mexicanas utiliza sus redes sociales con frecuencia. Regularmente comparte sus actividades cotidianas además de fotos del recuerdo y postales donde presume la escultural figura que conserva a sus 49 años.

(Captura: @thalia/Instagram)

Sin embargo, hace unos días fue duramente criticada por supuestos actos de maltrato animal. Todo surgió después de que la actriz subió una foto junto a su mascota “Francesca”, una canina doberman que tenía vendadas las orejas, lo que enfureció a los internautas.

Algunos de sus seguidores expresaron que el procedimiento es meramente estético e innecesario, por lo que el vendaje sólo le causó incomodidad y malestar a la perrita.

